竹縣明年預算478億創新高 楊文科：新增經費聚焦教育與交通

新竹縣政府明年度預算478億元，創歷年新高，比縣長楊文科上任第一年的287億元，成長超過66%。楊文科表示，預算逐年提升主要因財政收支劃分法修法後，地方自主財源增加，使縣府能更靈活推動建設。他期盼中央依法辦理，讓地方充分運用資源。新增預算將優先投入教育、十大交通基礎建設及公共設施改善。

新竹縣議會今天舉行第20屆第6次定期會，新竹縣長楊文科率縣府團隊提出施政報告，並送出2026年總預算案。縣府歲出編列 471億5450萬，規模較今年度增加近60億元，預算成長14.56％。

預算增加主要投入於文興國中、文興國小、湖口高中等新校工程，台61線與台15線銜接道路拓寬工程，以及社會福利、警察廳舍等建設經費，及竹北地政、戶政事務所聯合辦公大樓興建，人員調薪與晉級等人事費用。

楊文科表示，財政劃分法修法後，地方自主財源雖增加，但中央補助經費減少，導致統籌分配款提高，這些經費均需專款專用，縣府將全力推動各項建設。

議長張鎮榮今天在議會報告中指出，財政劃分法修法後，中央得依法行事，「縣府該向中央討得錢，就要硬起來」，不要影響到竹縣的公共建設，交通安全、學童營養午餐、法令社會福利等政策推動，要向議員說明財政與因應措施。

楊文科擔任縣長已第7年，他感謝議會對縣政的監督與支持，並表示，目前縣府各項施政已取得階段性成果。這次送議會審議的縣府組織改造案，期望能提升對鄉親的服務效能。施政報告內容涵蓋五支箭政策、十大交通建設及高中五大方案等。