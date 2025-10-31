快訊

發文挺林岱樺 卓冠廷道歉：黨發言人失去中立

與粿粿王子「美國同行」被影射 簡廷芮神隱3日打破沉默出聲了

台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅

竹縣明年預算478億創新高 楊文科：新增經費聚焦教育與交通

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣長楊文科擔任縣長已第7年，他感謝議長張鎮榮、議會對縣政的監督與支持。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科擔任縣長已第7年，他感謝議長張鎮榮、議會對縣政的監督與支持。記者郭政芬／攝影

新竹縣政府明年度預算478億元，創歷年新高，比縣長楊文科上任第一年的287億元，成長超過66%。楊文科表示，預算逐年提升主要因財政收支劃分法修法後，地方自主財源增加，使縣府能更靈活推動建設。他期盼中央依法辦理，讓地方充分運用資源。新增預算將優先投入教育、十大交通基礎建設及公共設施改善。

新竹縣議會今天舉行第20屆第6次定期會，新竹縣長楊文科率縣府團隊提出施政報告，並送出2026年總預算案。縣府歲出編列 471億5450萬，規模較今年度增加近60億元，預算成長14.56％。

預算增加主要投入於文興國中、文興國小、湖口高中等新校工程，台61線與台15線銜接道路拓寬工程，以及社會福利、警察廳舍等建設經費，及竹北地政、戶政事務所聯合辦公大樓興建，人員調薪與晉級等人事費用。

楊文科表示，財政劃分法修法後，地方自主財源雖增加，但中央補助經費減少，導致統籌分配款提高，這些經費均需專款專用，縣府將全力推動各項建設。

議長張鎮榮今天在議會報告中指出，財政劃分法修法後，中央得依法行事，「縣府該向中央討得錢，就要硬起來」，不要影響到竹縣的公共建設，交通安全、學童營養午餐、法令社會福利等政策推動，要向議員說明財政與因應措施。

楊文科擔任縣長已第7年，他感謝議會對縣政的監督與支持，並表示，目前縣府各項施政已取得階段性成果。這次送議會審議的縣府組織改造案，期望能提升對鄉親的服務效能。施政報告內容涵蓋五支箭政策、十大交通建設及高中五大方案等。

他指出，多項建設已有具體進展，包括焚化爐預計年底啟用，AI園區廠商已全數進駐，殯葬園區改為各縣鎮市就近治喪。竹科三期將送內政部大會審查，一旦通過即可辦理土地徵收；台知園區則預計明年2月辦理聽證會後送大會審議。此外，台一線替代道路等計畫也已有具體進展。

新竹縣議會今天舉行第20屆第6次定期會，新竹縣長楊文科率縣府團隊提出施政報告。記者郭政芬／攝影
新竹縣議會今天舉行第20屆第6次定期會，新竹縣長楊文科率縣府團隊提出施政報告。記者郭政芬／攝影

楊文科 財政收支劃分法 基礎建設 營養午餐

延伸閱讀

新竹縣長楊文科將率團訪問大陸 參加蘇州台協相關活動

竹縣尖石豪雨警戒4校停班課 秀巒村撤離28人

鄭麗文勝出黨主席選戰 楊文科喊話「拚2026、重返2028執政」

竹縣集團結婚36對新人互許終身 新人禮為2萬元遠百提貨券

相關新聞

竹市光復路瓦斯外洩逾1年！議員批離譜 市府限中油11月修好

新竹市光復路二段瓦斯外洩超過1年仍未修復，新竹市議員曾資程指出，民眾多次反映空氣中瀰漫瓦斯味，市府主管機關接獲通報後，仍...

桃消高平分隊前進石門山勞工育樂中心 強化場館防災應變

桃園市消防局第四大隊高平分隊前往「石門山勞工育樂中心」辦理自衛消防編組應變能力驗證。圖：高平分隊提供 為確保公共場所防火安全與緊急應變機制運作正常，桃園市消防局第四大隊高平分隊於今(31)日前往「石門

大園警萬聖節活動結合交通安全宣導 幼童玩樂中學習保護自己

桃園市大園警分局結合轄內幼兒園舉辦交通安全宣導活動。圖：警方提供 今(31)日是一年一度的萬聖節，桃園市大園警分局上午結合轄內幼兒園舉辦交通安全宣導活動，小朋友不僅精心變裝打扮，還帶來可愛的歌舞表演，

檢查只要5分鐘！桃園「行動CT醫療車」今啟用 便利偏鄉肺癌篩檢

桃園市推動擴大肺癌篩檢，針對4大危險族群提供「低劑量電腦斷層攝影（LDCT）」，但仍有5成符合資格民眾因行動不便或住在偏...

竹市身障牌照稅減免近1億 女性車主比例明顯提升

身障者享有使用牌照稅減免優惠，新竹市稅務局調查，去年身障免徵人數為1萬889人，免稅金額為9976萬元，其中61至80歲...

竹縣明年預算478億創新高 楊文科：新增經費聚焦教育與交通

新竹縣政府明年度預算478億元，創歷年新高，比縣長楊文科上任第一年的287億元，成長超過66%。楊文科表示，預算逐年提升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。