竹市光復路瓦斯外洩逾1年！議員批離譜 市府限中油11月修好

新竹市光復路二段瓦斯外洩超過1年仍未修復，新竹市議員曾資程指出，民眾多次反映空氣中瀰漫瓦斯味，市府主管機關接獲通報後，仍停留於協調中油盡速處理的書面交辦，缺乏積極監督與督促作為。市府回應，已要求中油務必於11月修復完成，並持續定期巡檢。

曾資程指出，光復路二段一帶，民眾1年多來多次反映空氣中瀰漫瓦斯味，甚至有熱心居民憑著靈敏嗅覺，協助消防人員找出地下天然氣外洩點，瓦斯偵測儀當場閃紅燈警報響起，證實確有漏氣情形。

曾資程說，令人震驚的是，距離首次通報消防局已超過4個月，中油公司竟仍以汰換管線發包中為由拖延不修，至今未見任何開挖與搶修動作。消防局回報指出，早在今年6月18日就已偵測到高達6040ppm至8053ppm瓦斯濃度，確認屬中油管線範圍，但中油僅以一年前已報修、待修回覆，迄今毫無實際進度。

曾資程批，更離譜的是，中油甚至在10月底仍表示年底後才會更換管線，這樣的拖延態度，形同將公共安全置於險境，而市府主管機關產業發展處，在接獲通報與消防局回報後，仍僅停留於協調中油盡速處理的書面交辦，缺乏積極監督與督促作為，難道一定要等到事故發生、傷亡慘重，才來追究責任、亡羊補牢嗎？瓦斯外洩並非小事，這不是民怨問題，而是公共安全與生命財產的警訊。

曾資程要求，中油公司立刻啟動緊急修復程序，勿再以行政程序為藉口拖延；同時要求新竹市政府應主動召開跨局處會勘，明確訂出修復時程與監督機制，確保市民居住安全，而非以官僚程序壓過安全考量。