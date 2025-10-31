苗栗農村品牌進軍國際市場 「天茶地酒」首波商品登陸日本4據點

苗栗縣政府協助在地農村品牌走向國際，再傳喜訊！繼縣級品牌「豐味苗栗」的貓裏紅系列茶品，將於11月進軍新加坡餐飲市場外，「天茶地酒」品牌，近日首批出口產品也正式登陸日本四大據點，將台灣茶與酒的文化底蘊帶上國際舞台。

苗縣府農業處指出，與農業部農村發展及水土保持署台中分署共同推動的「天茶地酒」品牌，今年正式與恩詩國際行銷有限公司合作，成功打入日本市場，讓中台灣農村風味在橫濱百貨與街頭綻放。

目前「天茶地酒」產品已登陸日本四大據點，包括橫濱AEON MALL台灣store、岡山AEON MALL、橫濱中華街物產館與橫濱SOGO百貨，同時也在NHK台灣物產展、誠品日本橋、羽田空城台灣好包、橫濱台灣祭等活動亮相，透過固定櫃與快閃活動雙軌經營，穩健耕耘日本市場。

首批出口的商品陣容有苗栗市農會的「貓裏紅」紅茶、公館鄉農會以在地芋頭釀造的「穿龍24釀・芋醇香」，以及協裕製茶工廠的珍珠奶茶組合包。此外也有充滿文化風格的農村好物登場，如苑裡鎮農會藺草文創品及舊山線鐵道文化協會草莓乖乖，全面展現苗栗農村的多元魅力。

農業處表示，「天茶地酒」品牌不僅是一項行銷計畫，更象徵農村再生與永續精神的延伸，這次出口不只是商品貿易，更是文化交流的起點。縣府也同步推動「農村遊程國際化」，邀請日本旅客親自走進貓裏紅茶園、公館芋頭產區，體驗從產地到餐桌的深度旅程。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康