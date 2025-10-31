快訊

大園警萬聖節活動結合交通安全宣導 幼童玩樂中學習保護自己

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市大園警分局結合轄內幼兒園舉辦交通安全宣導活動。圖：警方提供

今(31)日是一年一度的萬聖節，桃園市大園警分局上午結合轄內幼兒園舉辦交通安全宣導活動，小朋友不僅精心變裝打扮，還帶來可愛的歌舞表演，警方也出動大頭警察娃娃與小朋友互動，透過有獎徵答讓幼童們學習正確的交通安全觀念。

透過有獎徵答讓幼童們學習正確的交通安全觀念。圖：警方提供

大園分局表示，兒童交通事故以「穿越道路中」居首位，特別是孩子身形較矮小，容易進入駕駛視覺死角，為此警方特別設計有趣的闖關活動模擬路口環境，讓小朋友在員警的帶領下，親身體驗如何安全過馬路，提醒他們穿越道路時除了要遵守號誌外，更要注意不在道路上嬉戲、追逐，避免背向來車行走，才能快樂上學、平安回家。

小朋友在員警的帶領下，親身體驗如何安全過馬路。圖：警方提供

大園分局提到，員警也在場宣導兒少保護觀念，教導孩童如何學會保護自己及尊重他人。如果遇到他人不當碰觸或無正當理由要求觀看身體隱私處時，要明確拒絕，勇敢說「不」，並儘快離開現場跟信任的大人及打110報案專線、113婦幼保護專線求救。

警方表示，希望透過活潑有趣的宣導活動，讓婦幼、交通安全以及反詐騙等觀念能深植學童心中從小紮根，以有效降低意外的發生，共同打造一個孩童安心、家長放心的安全就學環境。

