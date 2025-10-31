快訊

台61線後龍玄寶大橋補強工程施工 11月11日起北上車道封閉4天

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
施工期間，北上車輛請改道行駛替代道路，由台61線後龍交流道下→台6線→台1線→台13甲→台1己→台61線行駛，繼續北上。圖／公路局提供
施工期間，北上車輛請改道行駛替代道路，由台61線後龍交流道下→台6線→台1線→台13甲→台1己→台61線行駛，繼續北上。圖／公路局提供

注意改道！公路局辦理台61線苗栗縣後龍段的玄寶大橋局部補強及改建工程，預定自11月11日上午8時起，至11月14日17時止，封閉北上車道進行路基及路面改善工程；苗栗工務段表示，4天工期如作業提早完成，將提早開放通行，施工期間請注意依牌面指示小心行駛。

本次施工封閉北上路段93K+000~100K+000(後龍-竹南)期間，北上車輛請改道行駛替代道路，由台61線後龍（龍港）交流道下沿台6線轉國道3號繼續北上；或沿台6線轉台1線北上，經台13甲→台1己返回台61線行駛。南下路線則不受影響，依目前現況(主線1車道+1機慢車道)行駛。

苗栗工務段表示，施工期間請用路人遵循現場交維布設導引行駛，並減速慢行以維行車安全，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意可變資訊看板(CMS)所顯示交通管制及訊息。

車道 交通管制 國道

