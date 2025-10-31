聽新聞
桃園永續債券餘額48億元 拚年底發行完畢

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃市府今年3月針對社會住宅、軌道建設發行12億元永續發展債券。財政局長歐美鐶表示，至今年底還有48億元額度，由於目前債券發行利率遠較銀行利息低，會盡速規畫，盼年底前將剩餘額度發行完畢。本報資料照片
桃園市政府今年3月發行12億元永續發展債券，多名議員昨天關心發行狀況，明年是否繼續發行？財政局長歐美鐶表示，至今年底還有48億元額度，目前債券發行利率遠較銀行利息低，會盡速規畫，盼年底前將剩餘額度發行完畢。

桃市人口成長快速，市府為加速推動捷運及社宅，去年8月通過「桃園市債券發行及管理作業要點」，今年3月18日發行全國首檔「政府可持續發展永續債券」，以12億元、兩年期、1.6%利率籌資，盼節省財政成本。

議員黃敬平認為若低利率永續債券能大幅改善市府的財務壓力，建議市府持續納入融資調度。議員張桂綿也表示，社宅跟鐵道都是重大工程，若透過公債幫助，不僅可減緩金錢壓力也可加速工期。

歐美鐶指出，市府興建社宅、軌道建設，除編列預算補助外，另有自償經費，自償性債務可透過發行債券向市場募集資金，雖程序不同於向銀行借貸，但僅是籌資工具不同，舉借金額仍需經公共債務管理委員會審議通過，並受公共債務法規範。

歐美鐶說，由於借貸金額仍高，加上現在利率僅1.6%遠較銀行利息低，目前住宅基金、軌道基金都將債券收入償還銀行借款，住宅處及捷工局等單位也有意願發行債券，用以償還銀行借款。

市府原規畫捷運與社宅2項目各發行30億元債券，目前剩餘額度有48億元，歐美鐶說，今年額度僅到年底，明年若需發行證券，須再向中華民國櫃買中心申請額度，考量近期市場永續債發行利率下降、投資人認購需求踴躍，會盡速研商規畫，年底前將剩餘額度發行完畢。

