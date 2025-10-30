桃園國際新創機器人節開幕 張善政：打造亞洲指標賽事

桃園市長張善政今日前往中原文創園區，出席桃園國際新創機器人節開幕，並表示機器人結合人工智慧已是產業發展趨勢，桃園作為全台工業重鎮，機器人相關技術更是未來工業的基礎，市府將持續與民間攜手，讓「桃園國際新創機器人節」成為亞洲指標賽事，打造桃園成為機器人與AI應用的新基地，國際新亮點。

張善政指出，第八屆機器人節今日展開，此次吸引近1200支國內外隊伍，逾2400人參與包括泰國、馬來西亞等國際隊伍齊聚桃園交流。感謝祥儀企業董事長蔡逢春的遠見與堅持，自8年前即推動機器人節，透過競賽激發年輕世代的創意，也讓人才技術能夠落實在產業，對桃園產業轉型大有助益。

張善政表示，市府近年致力推動創新產業，日前楊梅「幼獅青年創業村暨智慧製造園區」動土，該基地超過3萬坪，有望成為全台最大青年創新基地，未來該園區將配合無人機與人工智慧發展，有足夠信心攜手民間共同讓機器人產業在桃園發光發熱。

台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一表示，AI與機器人產業是國家未來競爭力的關鍵，感謝桃園市與蔡董事長多年推動國際競賽，讓年輕世代透過「做中學」啟發創意與技術能力，也讓台灣與國際接軌，為AI與機器人領域注入源源不絕的人才動能。

祥儀慈善文教基金會董事長蔡逢春說，桃園機器人節已從地方活動成為國際品牌，每年吸引數百名海外學生參與，基金會長期投入人才培育與創意啟發，透過觀光工廠與教育活動，讓更多孩子從興趣出發，投入科技學習。今年活動擴大辦理「青銀競賽」，由祖孫攜手參賽，展現跨世代融合的溫度與創新力。AI發展需結合硬體、軟體與教育能量，期盼未來桃園能打造更多的實驗基地與國際合作平台，讓桃園成為亞洲機器人教育與創新應用的核心。

經濟發展局表示，桃園國際新創機器人節已成為產業、教育與科技界的重要盛事，即日起至11月2日於中原文創園區舉辦，涵蓋產業應用、地面競技、水上爭霸與創意挑戰等四大領域，共安排27項競賽、55組賽程；並舉辦跨界產創嘉年華，設置逾30個攤位與手作課程，融合科技教育、青創品牌、兒童美學與在地農遊體驗，落實「玩中學、學中創」精神，推動在地共好。