竹市東大路地層下陷！地下室工程惹禍 竹市府緊急安置19戶

新竹市北區東大路四段113巷一處民間工地，今天進行地下室工程時，疑因施工不慎導致基地旁道路出現地層下陷，鄰近地面亦受損，居民憂心房屋結構安全。新竹市政府今緊急安置19戶住戶，並勒令工地立即停工調查。

新竹市消防局指出，該區共有21戶，其中2戶為空戶，共19戶、33名住戶受影響。經現場評估需撤離，其中27人需接受安置，由社會處安排入住兩家合作旅館，另都發處亦會同警察單位拉設警戒線封鎖現場，並設置管制站留守，協助製作災戶清冊及掌握人員動態。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府對竹市各項公共安全高度重視，尤其建築施工必須依照標準程序進行，以確保工程安全與品質。針對此次因工地施工引發的公共安全疑慮，經專業技師評估後，市府已指示立即停工，並啟動調查程序，以釐清事故原因。市府會以市民安全為最高原則，在結構技師完成評估後盡速公布結果，並依結果安排民眾返家或持續安置。

新竹市都發處指出，稍早都發處建管科、建築師及技師公會聯合會勘後，對距離工地開發側深度兩倍範圍內的建築物（近東大路四段109、111、113、115、117巷共計5條巷弄），應列為警戒範圍。

都發處說明，本件建築工地之施工情形，已安排明天請建築師公會就災後鄰房建築物逕行評估，現場已指示工地停工，接下來將提出改善及應對計畫，報經主管機關會勘後，再予復工，以確保公共安全。