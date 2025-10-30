快訊

桃青提案所成果豐 張善政：讓青年創意得以落實於市政

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政參加「桃青提案所」成果豐富。記者鄭國樑／攝影
張善政參加「桃青提案所」成果豐富。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天下午前往青年局展演廳，出席「桃青提案所」績優提案團隊決選評比、成果交流，肯定年輕族群的想法及創意非常豐富，透過「桃青提案所」讓青年與市府交流激盪，對市政提出創新點子，共同討論可行及改善方向，讓青年創意得以落實於市政。

教育部青年發展署副署長諶亦聰也到場，他強調青年朋友的想法及行動力，是未來形塑城市及國家的重要關鍵，感謝市政府為青年朋友站上第一線，盼未來青年基本法通過後，能為年輕人帶來更有法規制度的保障，並提供更多資源及相關經費補助。

青年局表示，這項計畫由教育部青年發展署「推動青年參與公共事務深化計畫」補助執行，計畫自7月啟動以來，舉辦提案說明會、設計思考工作坊與業師輔導課程等活動，協助青年深化議題、具體化構想，打造屬於桃園青年的公共行動品牌。

青年局說明，今年的提案以「社會住宅的N種想像」，與「舊城創新再造—以大溪老街商圈為例」為主題，吸引近40組團隊報名，經初、複審選出10組入圍決選。在決選中邀請產官學界專家擔任評審，就市政契合度、可行、創新度及簡報表現等項目評分，透過專家學者傾聽青年提案，盼能夠讓創意構想有機會納入市府政策，促進跨局處合作與政策創新。

市議員舒翠玲、陳美梅、彭俊豪、青年局長侯佳齡、中原大學設計學院院長趙家麟、銘傳大學公共事務與行政管理學系教授席代麟、台灣社會福利聯盟副秘書長潘若琳、JGB金箍棒智慧物業管理執行長田智娟、台灣物業管理學會理事長郭紀子都出席。

