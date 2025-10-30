快訊

竹市溪埔子第二分線礫間淨化工程 今舉行開工儀式

聯合報／ 記者徐柏棻／新竹即時報導
新竹市溪埔子第二分線礫間淨化工程開工典禮舉行，新竹市府與環境部及Google攜手推動頭前溪流域水質改善，預計2027年完工後，每日可淨化5,000噸污水，打造親水共融的城市綠廊。左四為新竹市代理市長邱臣遠。記者蔡宗儒／攝影
新竹市溪埔子第二分線礫間淨化工程開工典禮舉行，新竹市府與環境部及Google攜手推動頭前溪流域水質改善，預計2027年完工後，每日可淨化5,000噸污水，打造親水共融的城市綠廊。左四為新竹市代理市長邱臣遠。記者蔡宗儒／攝影

環境部補助新竹市政府興建，並由網路巨擘GOOGLE挹注經費支持的頭前溪流域溪埔子排水第二分線的礫間接觸氧化處理（GCOP）水質淨化設施，今天（30日）上午舉行開工典禮。這項工程將於2027年完工，每日可處理5000噸污水，有效改善頭前溪水質。

新竹市代理市長邱臣遠表示，文明始於河流，要看一個城市的文明程度，先看城市如何與水環境相處。溪埔子排水第二分線的礫間淨化工程，就是要打造一個親水共融、樂活教育跟多功能遊憩的生態空間，實現人與水共生共融的綠色城市。

這項工程總經費一億六千萬元，環境部補助一億元，新竹市政府自籌37%的經費。GOOGLE也挹注300萬美元，實踐Google對全球水資源的永續承諾。

負責這項工程的美商傑明工程顧問公司技術經理，也是環境工程技師王昶崴表示，溪埔子排水系統位在新竹市東區，它流經了清華及陽明交通大學等人口稠密區後注入頭前溪。溪埔子礫間淨化工程除了淨化水質，也推動了新竹市東區的都市更新及景觀美化。

王昶崴表示，礫間淨化工程的原理就是以石頭為過濾材料，透過石頭上的微生物吸附水中的雜質，達到淨化水質的效果。2027年完工後，每日將可處理5000噸污水， 若有特殊狀況時，更可達到7500噸的日處理量。

這項工程將透過幹管引進污水，淨化系統及機房均採地下化，上方鋪有草皮，完工後就如同一處花園綠地，可供民眾休閒遊憩。

環境部政務次長葉俊宏說，新竹市通過了喝好水公投，這項工程正是對改善頭前溪水質最具體的回應，也是對新竹市東區都市更新的超前部署。將來社會住宅蓋好之後，民眾會發現這裡環境清新，聞不到污水的味道。

GOOGLE公司也安排一位美籍專案經理Anh Quach Crandall參加今天的開工動土儀式，表達對這項工程的重視。

溪埔子排水第二分線礫間淨化工程基地位於新竹市東區金城一路與金城三路間，未來將以地下淨化系統結合地面綠地景觀，兼具環保、休憩與教育功能。圖片來源／美商傑明工程顧問公司提供
溪埔子排水第二分線礫間淨化工程基地位於新竹市東區金城一路與金城三路間，未來將以地下淨化系統結合地面綠地景觀，兼具環保、休憩與教育功能。圖片來源／美商傑明工程顧問公司提供

新竹 水質 污水

