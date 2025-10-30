快訊

NewJeans一審敗訴！堅稱「信賴完全破裂」絕不回ADOR 火速提上訴

離婚協商談不攏才浮上檯面！傳范姜彥豐求償1200萬 粿粿只願付500萬

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

聽新聞
0:00 / 0:00

2樓磚造屋變5樓日照中心 苗栗新增43名推動師加速危老建築重建

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府培訓43名危老重建推動師，今天辦理授證。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府培訓43名危老重建推動師，今天辦理授證。記者范榮達／攝影

苗栗縣竹南鎮一棟2層樓加強磚造屋，透過危險老舊建築重建推動師輔導，重建5層樓水泥建築日間照顧中心，今天一口氣增加43名危老推動師，縣長鍾東錦期許加速都市更新，城市越來越美麗，提升生活品質。

苗栗縣10.6萬棟建築逾30年，除台北市外，全國唯二推動危老推動師制度的縣市，縣府統計都市危險及老舊建築物加速重建條例2017年5月上路來，共受理79件危老重建案，核准65件，包括頭份市21件、苗栗市20件、竹南鎮14件、公館鄉4件，三義鄉及苑裡鎮各2件、後龍鎮及頭屋鄉各1件，重建前居住空間僅有7354坪，重建後提升至5萬8708坪，平均成長約7.9倍。

其中，47件由危老推動師輔導，占67%，分析發現推動師協助的案件，平均核准天數104天，較未協助案件的132天縮短28天，提升效率21.22%，此外，危老重建改善案例，竹南鎮一棟2層樓加強磚造屋，危老容積獎勵18%，重建5層樓水泥建築，作為日間照顧中心及中醫診所、物理治療所。

危老推動師專業輔導，包括確認建築物是否為適用危老重建，聯繫結構技師辦理安全性能評估作業，整合土地，引薦建築師、建設公司、營造公司、融資銀行、代書，撰寫危老重建計畫並送縣政府審查，協助辦理減免稅捐程序等，全縣原有13名危老推動師，縣府辦理培訓法課程，新增43人，今天授證典禮，鍾東錦頒發證書。

列席的苗栗縣不動產建築開發商業同業公會常務理事林志鎬分享表示，苑裡火車站前中山路一帶曾繁華一時，但一些建築老舊，他就推動2件老舊三合院重建成113戶、102戶，也為地方注入新活力及風貌。

鍾東錦說，苗栗市、頭份市、竹南鎮及苑裡鎮等市區，目前仍有許多老舊建築，期許生力軍加入，加速都市更新，縣府也會向中央建議危老建築重建由認證推動師專辦，協助民眾事半功倍。

危老重建推動師輔導，苗栗縣竹南鎮一棟2層樓加強磚造屋，重建5層樓水泥建築日間照顧中心。圖／苗栗縣政府提供
危老重建推動師輔導，苗栗縣竹南鎮一棟2層樓加強磚造屋，重建5層樓水泥建築日間照顧中心。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府培訓43名危老重建推動師，今天辦理授證。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府培訓43名危老重建推動師，今天辦理授證。記者范榮達／攝影

建築師 鍾東錦 苗栗縣

延伸閱讀

影／「灌籃高手」的搖籃將遷校 苗栗大倫國中分校預定地動土

「人人犬舍」爆違法 鍾東錦怒「經營10年看不見」指示政風查

使用者付費是王道 苗栗竹南公告現值逾1.5億停車場第一優先收費

國際發明展暨反毒反霸凌影音創作傳捷報 鍾東錦表揚：苗栗之光！

相關新聞

影／「灌籃高手」的搖籃將遷校 苗栗大倫國中分校預定地動土

苗栗市大倫國中分校預定地的校舍工程今天動土，預計2027年11月完工，屆時大倫國中將遷校到此。縣長鍾東錦主持動土典禮，強...

2樓磚造屋變5樓日照中心 苗栗新增43名推動師加速危老建築重建

苗栗縣竹南鎮一棟2層樓加強磚造屋，透過危險老舊建築重建推動師輔導，重建5層樓水泥建築日間照顧中心，今天一口氣增加43名危...

假日生病不必跑急診 桃園這天起開辦假日輕急症中心

為解決民眾假日就醫困難、急診室一位難求問題，桃園市衛生局表示，將自11月2日起開辦假日輕急症中心，初期選定龜山大明醫院、...

竹市南寮泳池啟用23年老舊損壞 市府將整建新型運動場館

新竹市南寮溫水游泳池啟用至今逾23年，但議員與市民頻反映設備老舊、通風不良、池體損壞與安全設施不足等問題，2樓休息區輕鋼...

拚建設！桃園永續債券還有48億元額度 財政局：盼年底前發行完畢

桃園市正逢建設關鍵期，市府去年8月通過「桃園市債券發行及管理作業要點」，並於今年3月針對社會住宅、軌道建設發行12億元永...

尖石鄉青蛙石天空步道受損封園整修 連日下雨工期延至11月7日

新竹縣唯一玻璃景觀平台的尖石鄉青蛙石天空步道，因受地震和颱風影響，部分木棧道損壞、護欄倒塌，鄉公所爭取1400多萬元，連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。