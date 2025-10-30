2樓磚造屋變5樓日照中心 苗栗新增43名推動師加速危老建築重建

苗栗縣竹南鎮一棟2層樓加強磚造屋，透過危險老舊建築重建推動師輔導，重建5層樓水泥建築日間照顧中心，今天一口氣增加43名危老推動師，縣長鍾東錦期許加速都市更新，城市越來越美麗，提升生活品質。

苗栗縣10.6萬棟建築逾30年，除台北市外，全國唯二推動危老推動師制度的縣市，縣府統計都市危險及老舊建築物加速重建條例2017年5月上路來，共受理79件危老重建案，核准65件，包括頭份市21件、苗栗市20件、竹南鎮14件、公館鄉4件，三義鄉及苑裡鎮各2件、後龍鎮及頭屋鄉各1件，重建前居住空間僅有7354坪，重建後提升至5萬8708坪，平均成長約7.9倍。

其中，47件由危老推動師輔導，占67%，分析發現推動師協助的案件，平均核准天數104天，較未協助案件的132天縮短28天，提升效率21.22%，此外，危老重建改善案例，竹南鎮一棟2層樓加強磚造屋，危老容積獎勵18%，重建5層樓水泥建築，作為日間照顧中心及中醫診所、物理治療所。

危老推動師專業輔導，包括確認建築物是否為適用危老重建，聯繫結構技師辦理安全性能評估作業，整合土地，引薦建築師、建設公司、營造公司、融資銀行、代書，撰寫危老重建計畫並送縣政府審查，協助辦理減免稅捐程序等，全縣原有13名危老推動師，縣府辦理培訓法課程，新增43人，今天授證典禮，鍾東錦頒發證書。

列席的苗栗縣不動產建築開發商業同業公會常務理事林志鎬分享表示，苑裡火車站前中山路一帶曾繁華一時，但一些建築老舊，他就推動2件老舊三合院重建成113戶、102戶，也為地方注入新活力及風貌。