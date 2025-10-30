假日生病不必跑急診 桃園這天起開辦假日輕急症中心

為解決民眾假日就醫困難、急診室一位難求問題，桃園市衛生局表示，將自11月2日起開辦假日輕急症中心，初期選定龜山大明醫院、龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院、中壢中美醫院，服務時間為每周日、國定假日早上8點至晚間12點，針對成人及兒童的感冒發燒、呼吸道症狀、腸胃不適、輕微外傷、肌肉骨骼痠痛等症狀提供專業診療，達到輕重症分流目的。

衛生局表示，目前台灣面臨人口老化、病床資源緊繃及醫療人力不足等挑戰，假日又僅約2成西醫診所開診，導致大量輕症病患湧入急診，設立假日輕急症中心正是為了改善醫療分流，讓急診資源能專注照顧重症患者，提升整體醫療效率，衛生局也將持續觀察假日輕急症中心執行成效，滾動調整服務內容與據點設置，期盼提供市民更便利的就醫環境。

衛生局表示，以往民眾因假日無診所服務而前往大型醫院急診，造成醫院急診壅塞，讓林口長庚醫院、衛生福利部桃園醫院、國軍桃園總醫院等醫院的急診室人滿為患，設立假日輕急症中心可以讓大醫院急診資源救治更多病危傷患。