快訊

NewJeans一審敗訴！堅稱「信賴完全破裂」絕不回ADOR 火速提上訴

離婚協商談不攏才浮上檯面！傳范姜彥豐求償1200萬 粿粿只願付500萬

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

聽新聞
0:00 / 0:00

假日生病不必跑急診 桃園這天起開辦假日輕急症中心

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市衛生局表示，將自11月2日起開辦假日輕急症中心，初期選定龜山大明醫院、龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院、中壢中美醫院，服務時間為每周日、國定假日早上8點至晚間12點。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局表示，將自11月2日起開辦假日輕急症中心，初期選定龜山大明醫院、龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院、中壢中美醫院，服務時間為每周日、國定假日早上8點至晚間12點。圖／桃園市衛生局提供

為解決民眾假日就醫困難、急診室一位難求問題，桃園衛生局表示，將自11月2日起開辦假日輕急症中心，初期選定龜山大明醫院、龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院、中壢中美醫院，服務時間為每周日、國定假日早上8點至晚間12點，針對成人及兒童的感冒發燒、呼吸道症狀、腸胃不適、輕微外傷、肌肉骨骼痠痛等症狀提供專業診療，達到輕重症分流目的。

衛生局表示，目前台灣面臨人口老化、病床資源緊繃及醫療人力不足等挑戰，假日又僅約2成西醫診所開診，導致大量輕症病患湧入急診，設立假日輕急症中心正是為了改善醫療分流，讓急診資源能專注照顧重症患者，提升整體醫療效率，衛生局也將持續觀察假日輕急症中心執行成效，滾動調整服務內容與據點設置，期盼提供市民更便利的就醫環境。

衛生局表示，以往民眾因假日無診所服務而前往大型醫院急診，造成醫院急診壅塞，讓林口長庚醫院、衛生福利部桃園醫院、國軍桃園總醫院等醫院的急診室人滿為患，設立假日輕急症中心可以讓大醫院急診資源救治更多病危傷患。

衛生局 桃園 重症

延伸閱讀

影／桃園邁向AI與綠能城市新里程碑 「沙崙智慧產業園區」今動土

桃市圖青埔智慧科技分館啟用 6大設施首創機器人取書

11月2日假日急症中心上路！輕症不用跑大醫院 就醫、收費資訊5大QA一次看

11月2日六都13處假日急症中心上路 石崇良：比照基層診所 部分負擔150元

相關新聞

影／「灌籃高手」的搖籃將遷校 苗栗大倫國中分校預定地動土

苗栗市大倫國中分校預定地的校舍工程今天動土，預計2027年11月完工，屆時大倫國中將遷校到此。縣長鍾東錦主持動土典禮，強...

2樓磚造屋變5樓日照中心 苗栗新增43名推動師加速危老建築重建

苗栗縣竹南鎮一棟2層樓加強磚造屋，透過危險老舊建築重建推動師輔導，重建5層樓水泥建築日間照顧中心，今天一口氣增加43名危...

假日生病不必跑急診 桃園這天起開辦假日輕急症中心

為解決民眾假日就醫困難、急診室一位難求問題，桃園市衛生局表示，將自11月2日起開辦假日輕急症中心，初期選定龜山大明醫院、...

竹市南寮泳池啟用23年老舊損壞 市府將整建新型運動場館

新竹市南寮溫水游泳池啟用至今逾23年，但議員與市民頻反映設備老舊、通風不良、池體損壞與安全設施不足等問題，2樓休息區輕鋼...

拚建設！桃園永續債券還有48億元額度 財政局：盼年底前發行完畢

桃園市正逢建設關鍵期，市府去年8月通過「桃園市債券發行及管理作業要點」，並於今年3月針對社會住宅、軌道建設發行12億元永...

尖石鄉青蛙石天空步道受損封園整修 連日下雨工期延至11月7日

新竹縣唯一玻璃景觀平台的尖石鄉青蛙石天空步道，因受地震和颱風影響，部分木棧道損壞、護欄倒塌，鄉公所爭取1400多萬元，連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。