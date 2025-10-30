八德教養院到桃園市消防局茄苳分隊進行萬聖節踩點活動。圖：茄苳分隊提供

為讓院生走入社區、感受節慶氣氛，八德教養院院生們今（30）日下午在老師陪同下，到桃園市消防局茄苳分隊進行萬聖節踩點活動。消防人員熱情接待，帶領大家參觀分隊環境與消防車輛，現場互動氣氛愉快，院生們看見真正的救災裝備與車輛，都露出開心的表情，紛紛拍照留念。

消防人員熱情接待院生。圖：茄苳分隊提供

茄苳分隊長趙威濂表示，消防隊平常多是出現在民眾需要的時候，能在節日裡用比較輕鬆的方式和孩子們見面，是很難得的交流機會；也希望透過這樣的踩點活動，讓院生更熟悉消防隊，知道社區裡一直有人在守護大家。而這次活動讓分隊人員也能一起感受到萬聖節的歡樂氣氛，同樣是一個溫馨又難得的節日體驗。

八德教養院表示，院生平時接觸到的生活場域比較固定，能夠實際走到消防隊、看到真實的車輛與人員，是非常新鮮、也很有記憶點的一堂「社區體驗課」。院方感謝茄苳分隊特別以友善的方式接待，包含放慢講解速度、配合拍照、團體進出都有隊員在旁協助，讓老師能安心陪同，活動過程圓滿順利。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消茄苳分隊攜手八德教養院 萬聖節活動溫馨登場