竹市南寮泳池啟用23年老舊損壞 市府將整建新型運動場館

新竹市南寮溫水游泳池啟用至今逾23年，但議員與市民頻反映設備老舊、通風不良、池體損壞與安全設施不足等問題，2樓休息區輕鋼架更潛藏坍塌疑慮。新竹市政府表示，已編列115年預算整建，未來將打造成新型運動場館。

新竹市議員蕭志潔指出，南寮溫水游泳池啟用至今已逾20多年，場館設施與機電設備老化嚴重、故障頻繁，池體更有損壞及洩漏等情形，影響使用安全與效能，但由於受限於原有設計，多次修繕仍難以根本改善；新竹市議員黃美慧也說，南寮溫水游泳池長年使用下來屋頂斑駁、烤箱與蒸氣室老舊，室內空氣也顯得悶熱。

新竹市議員林彥甫表示，泳池2樓目前作為學生或選手的休息區和更衣間，設備過於簡陋，且輕鋼架有坍塌疑慮，未來整建也盡可能將更衣間統一至1樓，讓2樓能有健身房、球類運動場等設施，提供更多元的運動空間。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府已編列115年預算，將委託專業團隊針對南寮溫水游泳池的結構現況、場館定位與財務模式進行全面盤點，未來不論採自辦改善、委外經營或促參合作模式，都將以「市民使用便利、公共利益最大化」為核心原則，預計於明年開始可行性研究與初步設計，依結果擇最適方案推動，期望在未來整新後讓南寮泳池以嶄新姿態重新服務市民。

新竹市環保局說明，更新後的泳池將以「全民健康、環境友善、智慧管理」為三大主軸，將導入節能熱回收系統與泳池安全智慧監控技術，並重新修繕烤箱與蒸氣室設備，重新規畫動線、修繕2樓休憩室，兼顧運動訓練與休閒需求。此外，泳池周邊環境將與南寮漁港景觀串聯，規畫步行綠帶、自行車道銜接區域，形成濱海運動與生態教育的新軸線。