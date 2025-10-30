尖石鄉青蛙石天空步道受損封園整修 連日下雨工期延至11月7日

新竹縣唯一玻璃景觀平台的尖石鄉青蛙石天空步道，因受地震和颱風影響，部分木棧道損壞、護欄倒塌，鄉公所爭取1400多萬元，連同停車場崩塌處於本月中旬封園一併整建，但近來山區連日下雨，原定月底完工的整修工程也受影響展延，預計封閉園區至11月7日重新開放。

青蛙石天空步道位於竹60線5公里處，是一座可提供民眾享受森林浴的步道，全長約1公里；園區內擁有壯偉的岩壁、巨石、飛瀑，最大特色就是溪邊有1顆像青蛙的大岩石，另有尖石鄉公所打造一座全透明的玻璃彩虹橋步道，延伸至圓形玻璃觀景平台，是拍照打卡熱區，遊客站在那羅溪溪谷上方，也能聽著蟲鳴鳥叫，近距離接觸山林生態。

尖石鄉長曾國大表示，去年地震，加上康芮颱風侵襲，造成鄉內多處景點損害；其中，青蛙石天空步道的木棧道損壞、護欄倒塌，經公所提報計畫積極爭取經費，獲中央補助1466萬元改善。此外，第二停車場也有部分崩塌，10月14日開始一併封閉整修，因連日下雨，工期預計延至11月7日完工。