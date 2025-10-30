影／「灌籃高手」的搖籃將遷校 苗栗大倫國中分校預定地動土

苗栗市大倫國中分校預定地的校舍工程今天動土，預計2027年11月完工，屆時大倫國中將遷校到此。縣長鍾東錦主持動土典禮，強調校舍完工後將提供大倫國中學生及教職員一個舒適、安全友善的新環境。

大倫國中是JHBL國中甲組籃球聯賽的勁旅，遷校事宜先前就引起地方高度關切，希望在學校遷校及過度期間能保有育英街現有校區的室內外籃球場館，讓大倫持續培養「灌籃高手」。

建築師簡報指出，大倫國中分校預定地興建校舍（文中一新建教學大樓工程），計畫興建地下1層，地上3層的兩棟校舍，總計35間教室，其中包含19間普通教室、4間專科教室、1間圖書室、11間行政空間及3處穿堂等公共空間，總經費約3億9705萬元，總樓地板面積6530.79平方公尺（約1976 坪）。

設計上從大量體著手，運用塊體及出挑水平板，讓建築量體具層次變化，造型保持簡單流暢並凸顯校園有活力的形象；因為現有風雨球場一側為國華路及地下道，未來校門將設置在另一側的中山北路。

大倫國中校長溫志宏指出，目前育英街校地現址約2.3公頃，但其中近6成是市有地、4成是縣有地，還有一小部分是水利地；分校預定地占地4.2公頃，是早年都計區徵收來的文中用地，依校舍工程進度規畫，預計2年半後全校近500名學生和教職員可遷至新校區。

鍾東錦及苗栗市長余文忠、代表會主席陳仁杰及代表、里長、議員多人參與動土典禮， 現場由鑼鼓、舞獅開場，氣氛熱絡；鍾東錦強調，包括學校校舍及各項工程，規畫時期務必請里長、選區代表參加，因他們最清楚工程需求及在地情況，避免設計完成或施工後才發現有不當之處；分校的校舍工程感謝立委邱鎮軍、陳超明及沈發惠協助爭取。