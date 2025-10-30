快訊

「鹿江立石大賽」11月8日熱鬧登場 來玩石頭、看馬戲表演

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
今年現場活動除了立石比賽外，還安排「石在好玩」闖關遊戲和石頭彩繪。圖／鹿江文教基金會提供
今年現場活動除了立石比賽外，還安排「石在好玩」闖關遊戲和石頭彩繪。圖／鹿江文教基金會提供

第十屆「鹿江立石大賽」即將於11月8日在新竹縣橫山鄉桐花之丘公園熱鬧登場，除了立石比賽，今年還安排「石在好玩」闖關遊戲和石頭彩繪，搭配行動書車、里山市集，更邀請福爾摩沙現代戲團帶來精彩演出，以及高空走繩和雜耍體驗，絕對讓大小朋友都驚艷。

鹿江教育基金會表示，桐花之丘公園位在九讚頭往內灣的替代道路的油羅溪河堤道路東側，距離九讚頭和內灣各約2公里，今年起由該會認養協助除草等基本維護，期許打造成為立石玩石的公園，可以遊玩休憩辦理活動。

執行長陳玉蟾指出，玩石頭很簡單，適合0歲至100歲，但立石有一些挑戰性。立石和疊石稍有不同，疊石以石頭最穩的重心向上堆疊；立石則是挑戰地心引力，在創作的過程中必須不斷嘗試、尋找那微小的「支點」，評審會依據「堆疊技巧、創意發想、造型表現」給予評分，主辦單位將擇優頒發獎金。

另有「石在好玩」闖關遊戲，如玩石疊疊樂、石頭擲準、石跳子過河等，只要完成闖關，每人可獲得一張價值50元的市集兌換券。而現場石頭彩繪活動的石頭，都可以帶走也可以留在公園內，成為風景的一部分或分享有緣人。

里山市集則以橫山鄉在地小農、小吃、手作為主，如天然蜂蜜、大嬸婆客家菜、蕎麥餅乾、獲得米其林的晌午粄食，以及新住民提供的異國美食料理。

活動免報名費，請上「鹿江立石大賽」粉絲專頁報名，11月5日截止報名，歡迎大家一起來體驗玩石立石、欣賞現代馬戲、逛市集看好書，享受新竹里山的美麗秋天。

第十屆「鹿江立石大賽」即將登場，看似單純的立石，其實結合了動手、運動、科學、美學、環境教育，甚至靜心修身。圖／鹿江文教基金會提供
第十屆「鹿江立石大賽」即將登場，看似單純的立石，其實結合了動手、運動、科學、美學、環境教育，甚至靜心修身。圖／鹿江文教基金會提供

新竹 內灣

