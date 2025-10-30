竹市統籌分配款增214億僅編169億？議員追44億去向 市府給答案

新竹市政府今向議會報告115年度總預算案編製情形，民進黨市議員曾資程質疑，統籌分配稅款市府對外宣稱明年會增加214億，但編列預算只增加近170億，消失了44億。主計處長李慧君回應，44億歲入編列要拿到補助文號才可編列，目前未拿到文號。

新竹市政府今向議會報告115年度總預算案編製情形，主計處報告，115年度總預算歲入編列467.27億，歲出編列437.16億，兩者相抵賸餘30.11億，將用以償還前年度債務，同時考量中央核撥一般性及計畫型補助款多屬暫列性質，為避免差幅過大，將保留部分經費因應。

曾資程指出，市府115年歲入預算達467.27億元，比114年的297.34億元大幅增加169.93億元，成長57.15%，歷年來講實屬罕見。不過市府應說明為什麼原先宣稱115年統籌分配稅款增加214億，但預算編列只增加169.93億，消失的44億應做差異分析比較表，向市民說明清楚，畢竟44億如果普發現金也將近1萬元。

主計處長李慧君說明，歲入是統籌分配稅款加一般及計畫型補助款全部加總，統籌分配稅款增加214億，相對計畫型跟一般性補助款是減少的，所以增加跟減少相抵後，淨增加是169億。

李慧君表示，因此所謂「消失的44億元」主要是計畫型補助款較上年度減少44億所致。依規定市府須取得補助文號才能編列預算，但這44億尚未拿到文號，依法不能編列。

曾資程要求主計處提出差異比較分析表及相關補助文號，公開財政細項，讓議會與市民明確了解各項收支變化。他並提到，市府115年度歲入467.27億元、歲出437.16億元，相抵有賸餘30.11億元，財政狀況相對寬裕，「中央普發1萬、地方普發5000，若市府再加碼到1萬仍綽綽有餘」。

不過時代力量市議員林彥甫認為，是否發放現金，時代力量黨團持保留態度，但對於市府將所有賸餘用於還債的做法並不認同，零負債不是好的政策，像房貸、車貸或企業經營都需要適度借款，才能讓資源運用達到最大效益，將資源投入更多需要預算支持的公共建設；市議員張祖琰則認為，新竹市大眾運輸需要加強，應編列幾10億把大眾運輸做好。