擴大福利了！竹市今宣布敬老卡及愛心卡加碼至800點

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
為鼓勵長者及身障朋友走出戶外，新竹市政府核發敬老卡與愛心卡並每月補助600點。市府今宣布再加碼，今年11月1日起，敬老、愛心卡每月總點數提升至800點。圖／新竹市政府提供
為鼓勵長者及身障朋友走出戶外，新竹市政府核發敬老卡愛心卡並每月補助600點。市府今宣布再加碼，今年11月1日起，敬老、愛心卡每月總點數提升至800點，同時農會藥局使用上限由原100點調升至200點，期望讓長輩與弱勢族群享有更多便利與照顧。

新竹市代理市長邱臣遠指出，市府持續優化敬老卡及愛心卡的使用便利性與多元性，自2023年起將使用範圍延伸至農會、藥局、台鐵、國民運動中心場地租借及國道客運等項目，目前敬老卡持卡人數已達6萬1490人，占竹市65歲以上老年人口的85%，今年累計服務人次突破171萬，使用點數率也從2023年8%顯著提升至今年8月的40%。

邱臣遠說，經精算財政狀況後，決定自11月起將敬老卡與愛心卡每月點數由原本600點提升至800點，同步調高長輩最常使用的農會與藥局點數上限，由原100點增至200點。市府也積極進行各通路系統修正與功能驗測，確保長輩與身心障礙朋友能如期享有福利。

社會處表示，敬老卡及愛心卡擴大至農會及藥局使用是市長高虹安上任後率全國之先推出的重大社福政策。此次除總點數提升與農會、藥局使用上限調整外，其餘使用規則均維持不變，民眾無須前往各區公所更換卡片即可直接使用。

敬老卡 藥局 農會 愛心

