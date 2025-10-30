新竹縣公共圖書館讀者滿意度調查上線 填問卷抽好禮活動至11月30日

新竹縣公共圖書館即日起舉辦讀者滿意度調查活動，將蒐集讀者對於館藏資源、館員服務、館舍空間與環境、圖書館資訊服務、推廣活動及未來建議等，歡迎讀者線上填問卷抽好禮，獎品有6吋彩色電子閱讀器、誠品禮券、統一超商禮物卡等，共限量31名，活動至11月30日截止。

縣長楊文科表示，為了解讀者對於新竹縣公共圖書館各項服務與設施的滿意度及需求建議事項，此次問卷調查將作為新竹縣總圖書館及鄉鎮市立圖書館體系未來經營與努力的方向，以提升服務品質，與讀者共同打造優質的公共圖書館。

縣府文化局指出，本次活動希望藉由問卷了解讀者使用需求及想法，也邀請民眾寫下希望兒少主題圖書館提供什麼設施及服務，以做為未來規畫的參考。歡迎讀者們線上填寫問卷，相關活動訊息請至新竹縣政府文化局Facebook粉絲專頁、文化局官網、新竹縣公共圖書館網站查詢，問卷連結: https://reurl.cc/vLrVkj，活動結束後辦理公開抽獎，中獎名單將公告於文化局Facebook粉絲專頁及文化局官網。

另外，為鼓勵閱讀、提升專業素養，新竹縣政府誠摯邀請所屬機關及學校員工，踴躍參與「年度總冠軍-悅讀績優敘獎活動」，自即日起至11月30日，請逕至線上申請。