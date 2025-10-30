聽新聞
苗栗西山垃圾場 2個月4火警
苗栗市西山垃圾場昨天凌晨4時多起火，傍晚才全部熄滅，這起已是2個月內第4起，垃圾場高風險，縣府環保局啟動先期規畫，期程2年希望朝ROT處理飛灰穩定化物活化。
縣議員鄭碧玉發現垃圾場火警越來越頻繁，且常是悶燒，滅火不容易，去年一燒就是6天半，公所及消防、義消人員疲於奔命，有時風勢吹向市區，一些居民苦不堪言，相關單位正視盡速改善。
西山垃圾場廢家具、樹木暫置的第一區約5.11公頃，最高堆到4層樓，前天傍晚突然冒煙，市公所清潔隊灌水降溫；未料，昨天凌晨4時17分冒出明火延燒，消防局接獲報案，調派5車11人配合挖土機開挖，直到傍晚才完全撲滅，波及範圍約400平方公尺，環保局空氣品質監測則未有異常。
市公所指出，西山垃圾場近2個月，分別於9月2日、22日，10月14日及昨天4度起火，縣府、市公所今年5月曾提具活化計畫，當面向苗栗鄉親環境部長彭啓明爭取補助，規畫分期開挖垃圾場28萬立方公尺，分類回收資源或送燒去化，改善有必要性及急迫性。
環保局證實地方今年6月間向環境部環境管理署申請補充調查經費補助，確認深度、垃圾組成，但遲遲未獲核定，地方等不及了，改弦易轍推ROT案處理飛灰穩定化物，運用縣款近千萬元，辦理前置作業委託規畫，10月20日評選，後續議價中，期程至後年10月底。
