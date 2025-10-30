聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗西山垃圾場 2個月4火警

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗市西山垃圾場昨天凌晨4時多起火，火勢上午9時半控制，昨傍晚熄滅，這已是2個月第4起火警。圖／民眾提供
苗栗市西山垃圾場昨天凌晨4時多起火，火勢上午9時半控制，昨傍晚熄滅，這已是2個月第4起火警。圖／民眾提供

苗栗市西山垃圾場昨天凌晨4時多起火，傍晚才全部熄滅，這起已是2個月內第4起，垃圾場高風險，縣府環保局啟動先期規畫，期程2年希望朝ROT處理飛灰穩定化物活化。

縣議員鄭碧玉發現垃圾場火警越來越頻繁，且常是悶燒，滅火不容易，去年一燒就是6天半，公所及消防、義消人員疲於奔命，有時風勢吹向市區，一些居民苦不堪言，相關單位正視盡速改善。

西山垃圾場廢家具、樹木暫置的第一區約5.11公頃，最高堆到4層樓，前天傍晚突然冒煙，市公所清潔隊灌水降溫；未料，昨天凌晨4時17分冒出明火延燒，消防局接獲報案，調派5車11人配合挖土機開挖，直到傍晚才完全撲滅，波及範圍約400平方公尺，環保局空氣品質監測則未有異常。

市公所指出，西山垃圾場近2個月，分別於9月2日、22日，10月14日及昨天4度起火，縣府、市公所今年5月曾提具活化計畫，當面向苗栗鄉親環境部長彭啓明爭取補助，規畫分期開挖垃圾場28萬立方公尺，分類回收資源或送燒去化，改善有必要性及急迫性。

環保局證實地方今年6月間向環境部環境管理署申請補充調查經費補助，確認深度、垃圾組成，但遲遲未獲核定，地方等不及了，改弦易轍推ROT案處理飛灰穩定化物，運用縣款近千萬元，辦理前置作業委託規畫，10月20日評選，後續議價中，期程至後年10月底。

延伸閱讀

高雄大寮區廢塑膠處理廠火警 業者遭市府裁罰移送

獨／混外縣市廚餘「闖焚化爐」！屏東1畜牧場5年違規15次…遭裁處金額曝

高雄大發工業區塑膠工廠火警 警消趕赴滅火、起火原因待查

苗栗市西山垃圾場2個月燒4次 公所急催縣府盡速活化

相關新聞

竹北連署爭取新闢道路 竹縣府將評估

新竹縣竹北市多條交通要道塞車嚴重，尤其光明六路等東西向聯外道路通行量已達飽和，縣議員林碩彥等人昨會勘，盼推動新闢莊敬北路...

苗栗西山垃圾場 2個月4火警

苗栗市西山垃圾場昨天凌晨4時多起火，傍晚才全部熄滅，這起已是2個月內第4起，垃圾場高風險，縣府環保局啟動先期規畫，期程2...

桃市圖青埔智慧科技分館啟用 6大設施首創機器人取書

桃園市立圖書館青埔智慧科技分館今落成啟用，是桃園首座結合AI與自動化系統的智慧型圖書館，位置鄰近A19桃園體育園區站與桃...

桃園龜山區加壓站設備檢驗 5111戶11月30日停水6小時

台灣自來水公司為提升龜山區供水穩定及降低設備故障情形，30日上午9時起停水6小時，辦理「兔坑加壓站高低壓電氣設備檢驗」，...

竹縣興隆路換裝專利竹北燈 打造安全夜間運動環境

新竹縣竹北市公所表示，「興隆路路燈汰換工程」第1期完工，範圍涵蓋興隆路一至三段，安裝87支專利「竹北燈」。市公所表示，解...

樂天桃猿奪冠 桃市辦封王遊行、運動中心入場優惠

中華職棒樂天桃猿在總冠軍賽（台灣大賽）奪冠。桃園市長張善政今天表示，為慶祝奪冠，將於11月2日舉辦封王遊行，全市運動中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。