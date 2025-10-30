聽新聞
0:00 / 0:00

竹北連署爭取新闢道路 竹縣府將評估

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣議員林碩彥昨會同多名里長、工務處、立委助理等人會勘，希望推動新闢莊敬北路向北延伸、打通環北路替代道路，縮短竹北與湖口、新埔的通勤時間。記者郭政芬／攝影
新竹縣議員林碩彥昨會同多名里長、工務處、立委助理等人會勘，希望推動新闢莊敬北路向北延伸、打通環北路替代道路，縮短竹北與湖口、新埔的通勤時間。記者郭政芬／攝影

新竹縣竹北市多條交通要道塞車嚴重，尤其光明六路等東西向聯外道路通行量已達飽和，縣議員林碩彥等人昨會勘，盼推動新闢莊敬北路向北延伸、打通環北路替代道路，縮短竹北與湖口、新埔的通勤時間。縣府工務處回應，將提案可行性評估，爭取中央生活圈計畫經費。

林碩彥日前發動新闢竹北重要道路連署，15名里長簽名連署，並於昨天安排會勘。林表示，莊敬北路向北延伸有改善可能性，可先施作竹北延伸至鳳山溪堤防道路，二期再從堤防道路跨越鳳山溪，興建橋梁銜接新埔鎮義民路，打通竹北往來湖口與新埔「任督二脈」，大幅縮短通勤時間。

北興里長田慶順說，民眾前往湖口工業區、台元科技園區都會走莊敬北路，導致莊敬北路與中山路交匯的五岔路口長期塞車，建議莊敬北路向北延伸打通，分流車輛。北崙里長洪燕卿也說，此區車流量大，希望縣府拿出魄力打通路段，解決長年交通問題。

新竹縣府工務處長戴志君回應，會勘已初步取得共識，新闢或拓寬道路爭取中央生活圈計畫經費，都必須完成可行性評估；縣府將與國土署合作，預計在12月底至明年1月底前完成資料準備，提案可行性評估與相關程序，若經費到位，即可進入實際推動作業。

延伸閱讀

竹縣興隆路換裝專利竹北燈 打造安全夜間運動環境

影／縮短湖口新埔通勤時間 竹議員今早會勘推莊敬北路延伸

竹北敬老禮今年加碼放寬 65歲以上可領3000元 有2萬名長者受惠

竹北東海里長年地下水煮飯 困境有解...公所核發開挖證明助接水

相關新聞

竹北連署爭取新闢道路 竹縣府將評估

新竹縣竹北市多條交通要道塞車嚴重，尤其光明六路等東西向聯外道路通行量已達飽和，縣議員林碩彥等人昨會勘，盼推動新闢莊敬北路...

苗栗西山垃圾場 2個月4火警

苗栗市西山垃圾場昨天凌晨4時多起火，傍晚才全部熄滅，這起已是2個月內第4起，垃圾場高風險，縣府環保局啟動先期規畫，期程2...

桃市圖青埔智慧科技分館啟用 6大設施首創機器人取書

桃園市立圖書館青埔智慧科技分館今落成啟用，是桃園首座結合AI與自動化系統的智慧型圖書館，位置鄰近A19桃園體育園區站與桃...

桃園龜山區加壓站設備檢驗 5111戶11月30日停水6小時

台灣自來水公司為提升龜山區供水穩定及降低設備故障情形，30日上午9時起停水6小時，辦理「兔坑加壓站高低壓電氣設備檢驗」，...

竹縣興隆路換裝專利竹北燈 打造安全夜間運動環境

新竹縣竹北市公所表示，「興隆路路燈汰換工程」第1期完工，範圍涵蓋興隆路一至三段，安裝87支專利「竹北燈」。市公所表示，解...

樂天桃猿奪冠 桃市辦封王遊行、運動中心入場優惠

中華職棒樂天桃猿在總冠軍賽（台灣大賽）奪冠。桃園市長張善政今天表示，為慶祝奪冠，將於11月2日舉辦封王遊行，全市運動中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。