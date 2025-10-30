竹北連署爭取新闢道路 竹縣府將評估

新竹縣竹北市多條交通要道塞車嚴重，尤其光明六路等東西向聯外道路通行量已達飽和，縣議員林碩彥等人昨會勘，盼推動新闢莊敬北路向北延伸、打通環北路替代道路，縮短竹北與湖口、新埔的通勤時間。縣府工務處回應，將提案可行性評估，爭取中央生活圈計畫經費。

林碩彥日前發動新闢竹北重要道路連署，15名里長簽名連署，並於昨天安排會勘。林表示，莊敬北路向北延伸有改善可能性，可先施作竹北延伸至鳳山溪堤防道路，二期再從堤防道路跨越鳳山溪，興建橋梁銜接新埔鎮義民路，打通竹北往來湖口與新埔「任督二脈」，大幅縮短通勤時間。

北興里長田慶順說，民眾前往湖口工業區、台元科技園區都會走莊敬北路，導致莊敬北路與中山路交匯的五岔路口長期塞車，建議莊敬北路向北延伸打通，分流車輛。北崙里長洪燕卿也說，此區車流量大，希望縣府拿出魄力打通路段，解決長年交通問題。

新竹縣府工務處長戴志君回應，會勘已初步取得共識，新闢或拓寬道路爭取中央生活圈計畫經費，都必須完成可行性評估；縣府將與國土署合作，預計在12月底至明年1月底前完成資料準備，提案可行性評估與相關程序，若經費到位，即可進入實際推動作業。