桃市圖青埔智慧科技分館啟用 6大設施首創機器人取書

桃園市立圖書館青埔智慧科技分館今落成啟用，是桃園首座結合AI與自動化系統的智慧型圖書館，位置鄰近A19桃園體育園區站與桃園國際棒球場，館藏逾2萬3千冊，將於10月31日至11月14日試營運，11月15日正式開館，象徵桃園邁向智慧城市的重要里程碑。

桃園市長張善政今下午出席啟用典禮。張善政指出，青埔智慧科技分館導入全台首創的機器人預約自助取書區，並設置AI互動牆、小書僮機器人、智慧尋書架、電子紙閱讀器與書籍盤點機器人等六大智慧設施，透過科技提升圖書館的借還書效率與服務品質。

未來市府將逐步把相關智慧科技導入全市各分館，讓市民體驗更便利、智能與人性化的閱讀服務；館內的智慧伺服器系統亦為桃園智慧城市的重要基礎設施之一，支撐全館自動化運作。期許青埔智慧科技分館啟用後，能延續桃園市於今年榮獲「整體閱讀力表現績優城市」及「教育部閱讀推手團體獎」的榮耀，讓更多市民享受科技閱讀的嶄新體驗。

國立公共資訊圖書館長馬湘萍表示，青埔智慧科技分館充分體現智慧圖書館的理念，結合AI互動、機器人取書與智能推薦等應用，讓讀者能更直覺地找到適合的書籍與主題。桃園市立圖書館在智慧化服務的推動上已走在前端，期待未來持續提升閱讀體驗與服務品質，成為全國各公立圖書館智慧轉型的標竿。

桃園市立圖書館表示，青埔智慧科技分館位於亞矽IoT展廳內，鄰近A19桃園體育園區站與桃園國際棒球場，樓地板面積約1539平方公尺，館藏逾2萬3千冊，涵蓋期刊、兒童讀物及人工智慧主題藏書，並規劃閱覽區、資訊檢索區、兒童閱覽室與研習教室，提供市民舒適的學習與探索空間。