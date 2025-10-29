快訊

「奢求」坣娜病逝享年59歲…紅斑性狼瘡舊疾復發 圈內好友哀悼證實

今年第4起非法登島！2陸女搭船越界闖高登島採貝 海巡當場逮人

三立電視台外抱瓦斯桶！男陳抗點燃火把 警消撲滅壓制逮捕

桃園龜山區加壓站設備檢驗 5111戶11月30日停水6小時

中央社／ 桃園29日電

台灣自來水公司為提升龜山區供水穩定及降低設備故障情形，30日上午9時起停水6小時，辦理「兔坑加壓站高低壓電氣設備檢驗」，預計影響龜山區5111戶，籲民眾提早儲水備用。

桃園市政府經濟發展局今天發布新聞稿表示，為提升龜山區供水穩定及降低設備故障情形，台灣自來水公司第二區管理處將辦理「兔坑加壓站高低壓電氣設備檢驗」，預計於30日上午9時起至同日下午3時止停水6小時施工，請民眾預先儲水備用。

為儘早提供用水需求，經發局說，將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，這次停水戶數約5111戶，影響範圍為龜山區，包括大同里、福源里，以及兔坑里的大同路、明德路、德明路、明成街、綠野一街至綠野三街、湖山街、海萍路，包含巷弄街道。

經發局呼籲民眾提早於停水前6小時完成儲水，將持續督促自來水公司儘速完工復水，恢復供水後若仍無水，可通知水公司或經發局立即處理；供水問題可電洽水公司24小時免付費服務專線1910或洽詢當地里長；相關停復水資訊可上水公司網站查詢。

水公司 停水 經濟發展

延伸閱讀

同工不同酬有剝奪感 桃園藍綠民代爭取調高義交協勤費

桃園經發局員工涉收賄 涉案人分別交保和羈押禁見

桃園經發局官員涉貪 內部啟動代理與流程總檢

大新竹地區10月28日起停水23小時 影響逾6.9萬戶

相關新聞

樂天桃猿奪冠 桃市辦封王遊行、運動中心入場優惠

中華職棒樂天桃猿在總冠軍賽（台灣大賽）奪冠。桃園市長張善政今天表示，為慶祝奪冠，將於11月2日舉辦封王遊行，全市運動中心...

同工不同酬有剝奪感 桃園藍綠民代爭取調高義交協勤費

交通尖峰時刻常見義交協勤指揮交通，有時一站就是2個小時以上。桃園義交雖有協勤工作費每小時200元，但不如台北每小時230...

桃園花彩節周末大溪登場 許富凱獻唱「帽子歌后」鳳飛飛金曲

2025桃園花彩節將於本周六11月1日起至下周日11月9日，在桃園大溪月眉休閒農業區登場，市府農業局今年將大溪出身的已故...

公益行動派 苗栗企業家劉亦亮今接任義勇警察大隊長

苗栗企業家劉亦亮長期致力公益活動不遺餘力，在各界推舉下接任義勇警察大隊長，縣長鍾東錦以民防總隊長身分主持人事令布達典禮，...

桃園拉拉山柿暗空慶落幕 復興區長：永續文化嶄新起點

桃園市復興區公所10月推動甜柿、與暗空旅遊，區長蘇佐璽表示，上周光復節連假規畫兩日「柿、暗空」活動，不僅展現拉拉山的自然...

影／縮短湖口新埔通勤時間 竹議員今早會勘推莊敬北路延伸

新竹縣竹北市交通長期飽受壅塞困擾，尤其光明六路等東西向聯外道路通行量已達飽和，改善空間有限。新竹縣議員林碩彥今早與多位里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。