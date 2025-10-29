桃園龜山區加壓站設備檢驗 5111戶11月30日停水6小時

台灣自來水公司為提升龜山區供水穩定及降低設備故障情形，30日上午9時起停水6小時，辦理「兔坑加壓站高低壓電氣設備檢驗」，預計影響龜山區5111戶，籲民眾提早儲水備用。

桃園市政府經濟發展局今天發布新聞稿表示，為提升龜山區供水穩定及降低設備故障情形，台灣自來水公司第二區管理處將辦理「兔坑加壓站高低壓電氣設備檢驗」，預計於30日上午9時起至同日下午3時止停水6小時施工，請民眾預先儲水備用。

為儘早提供用水需求，經發局說，將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，這次停水戶數約5111戶，影響範圍為龜山區，包括大同里、福源里，以及兔坑里的大同路、明德路、德明路、明成街、綠野一街至綠野三街、湖山街、海萍路，包含巷弄街道。

經發局呼籲民眾提早於停水前6小時完成儲水，將持續督促自來水公司儘速完工復水，恢復供水後若仍無水，可通知水公司或經發局立即處理；供水問題可電洽水公司24小時免付費服務專線1910或洽詢當地里長；相關停復水資訊可上水公司網站查詢。