竹縣興隆路換裝專利竹北燈 打造安全夜間運動環境

新竹縣竹北市公所表示，「興隆路路燈汰換工程」第1期完工，範圍涵蓋興隆路一至三段，安裝87支專利「竹北燈」。市公所表示，解決當地照明不足的安全隱憂，為夜間運動民眾打造安全環境。

竹北市公所今天發布新聞稿表示，竹北市興隆路一至三段沿線人行道是市民重要休閒運動場域，傍晚人潮眾多，過去因照明不足屢接獲陳情。

竹北市公所指出，興隆路並非市公所管轄範圍，但公所仍特別編列經費推動汰換作業。目前第1期已完工，第2期也即將上網招標，後續將持續推動其他主要道路的汰換工程。

新聞稿中，竹北市長鄭朝方表示，這款「竹北燈」具專利設計，為竹北市的城市意象特色，照明是「美學治市」的一環，將持續以「竹北燈」為核心穩健推動照明改善，打造媲美六都的城市質感與生活光景。