樂天桃猿奪冠 桃市辦封王遊行、運動中心入場優惠

中央社／ 桃園29日電
中華職棒樂天桃猿隊在2025年度總冠軍賽4連勝奪冠封王，桃園市長張善政（右4）29日表示，市府將於11月2日舉辦封王遊行。（桃園市政府提供）中央社
中華職棒樂天桃猿隊在2025年度總冠軍賽4連勝奪冠封王，桃園市長張善政（右4）29日表示，市府將於11月2日舉辦封王遊行。（桃園市政府提供）中央社

中華職棒樂天桃猿在總冠軍賽（台灣大賽）奪冠。桃園市長張善政今天表示，為慶祝奪冠，將於11月2日舉辦封王遊行，全市運動中心也將於11月3日、4日開放游泳池與健身房免費入場。

張善政上午主持市政會議時表示，為慶祝樂天桃猿奪冠，市府將於11月2日舉辦封王遊行，體育局也將與農業局推出多項限時優惠活動，包括全市運動中心將於11月3日到11月4日開放游泳池與健身房免費入場，「桃園好農」品牌推出免運優惠、抽3C好禮及好物折扣等「封王三重優惠」。

張善政也說，樂天球場將分2階段辦理頂棚改善工程，第1階段為結構體與頂棚連接跨穩定工程，第2階段進行全面補強、除鏽補漆及構件更新，總經費約新台幣4500萬元，預計明年賽季期間完成規劃設計，並於球季結束後啟動施工；此外，青埔副球場也會進行照明及倒數計時器等設備更新。

樂天桃猿領隊牧野幸輝表示，球隊能獲得總冠軍，歸功於球員、總教練及教練團的齊心合作；樂天桃猿隊長林立表示，全體隊員懷抱「渴望奪冠」的信念，全力以赴迎戰每一場比賽，終於如願奪冠，也特別感謝球迷的熱情支持與應援。

健身房 運動中心 張善政

