竹市高峰路506巷改善完工通車 紓解尖峰壅塞

新竹市政府投入經費改善市區與新竹科學園區連接的要道高峰路506巷，近日完工通車。市府表示，近日車流運行順暢，有效提升通行效率與安全性，紓解尖峰時段壅塞情形。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，高峰路506巷過去因道路狹窄，且與高翠路未成正交，加上銜接明湖路與高峰路，在路口交會處常造成壅塞與交通秩序混亂，市府規劃新闢一條道路改善路口銜接，減少轉彎車輛影響直行車流，並增設人行道，提升行人安全。

新竹市政府工務處提供新聞資料表示，該新闢道路全長約52公尺、寬約9.1公尺，並設有寬約2.1至3.7公尺的人行道。工程除新設排水側溝、路燈及號誌設備外，也同步刨除並重鋪既有路面，提升道路品質。

新竹市政府交通處表示，此次工程重點是將高峰路506巷與高翠路口，由原先的不規則路口改為正交的十字路口，並配合號誌管制。自20日通車至今，車流運行相當順暢，有效提升通行效率與安全性。