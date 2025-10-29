同工不同酬有剝奪感 桃園藍綠民代爭取調高義交協勤費

交通尖峰時刻常見義交協勤指揮交通，有時一站就是2個小時以上。桃園義交雖有協勤工作費每小時200元，但不如台北每小時230元，藍綠民代都爭取調高；警方表示，桃園義交多達千人，調高工作費茲事體大，須視財政狀況研議。

國民黨桃園市議員陳韋曄多次在議會替義交請命，強調桃園正處建設期，許多重大工程周邊都仰賴義交協助疏導交通，頻繁出勤卻面臨同工不同籌的情況，心裡難免會有剝奪感，希望警局重視；民進黨桃園市議員張肇良說，台北不僅協勤工作費比桃園高，還有夜勤加給，桃園福利有再進步的空間。

桃園市警局表示，除了台北，其他五都協勤費均為200元，考量近年物價波動升高，有研議向市府爭取調高協勤費，但桃園義交人數眾多，前年才從800人擴編到1000人，事涉整體經費預算，需要從長計議。

桃園警方也說，桃園雖然協勤費用不如台北，但其他福利沒有輸。三節慰問金總計1500元，台北尚無，服裝費4320元也比台北2582元高，保險、福利互助與年度聯誼餐敘也都有補助，待遇也優於台北。