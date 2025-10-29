桃園花彩節周末大溪登場 許富凱獻唱「帽子歌后」鳳飛飛金曲

2025桃園花彩節將於本周六11月1日起至下周日11月9日，在桃園大溪月眉休閒農業區登場，市府農業局今年將大溪出身的已故「帽子歌后」鳳飛飛融入活動特色，現場有多項帽子主題裝置，今天也先請到金曲歌王許富凱獻唱鳳飛飛金曲為花彩節「暖聲」，歡迎遊客來花田拍美景、聽好歌。

桃園市農業局指出，今年花彩節展區花田及農民創意花田競賽面積達13公頃，農民在休耕農地上以繽紛的波斯菊花田揮灑色彩。展區內設置多座以「帽子歌后」鳳飛飛意象打造的拍照主題裝置，包括「追夢花境」、「追夢帽廊」及「飛飛帽下的記憶」。

花田之間還有以歌曲為靈感的互動作品，如以愛心氣球構成熱氣球象徵愛與思念的「好好愛我」、象徵自由飄逸的「我是一片雲」，以及以樂譜紙飛機和彩虹為意象的「飛向彩虹」，多樣的互動設計營造專屬大溪的音樂花田場景，處處有鳳飛飛意象。

市府農業局今天在桃園市政府綜合會議廳舉辦記者會，除了宣傳花彩節將有13公頃花海與帽子意象裝置等特色，也宣布活動期間將有多場結合音樂的演出，11月1日開幕式除了有超人氣男團ARKis帶來迷你音樂會，緊接著還有金曲歌王許富凱與長榮交響樂團及尋人啟事人聲樂團演出。

11月2日則由金曲歌王蕭煌奇、長榮交響樂團和尋人啟事人聲樂團接力獻唱。此外，11月8日還將有金鐘歌王殷正洋、南方二重唱與桃園市立國樂團帶來經典歌曲音樂會，以熟悉的旋律喚起聽眾心底的青春記憶。

今天記者會現場，許富凱也現身一連獻唱鳳飛飛經典好歌「相思爬上心底」、「巧合」、「流水年華」，展現好歌喉。市長張善政參與記者會宣傳，提到鳳飛飛歌曲歷久彌新，此次花彩節邀請交響樂團與歌手在花田間演奏、獻唱，機會千載難逢，請民眾不要錯過。

張善政致詞時也肯定，農業局昨天獲農業部表揚頒發「農再卓越獎」，拿下全國第一，展現推動社區農村再生計畫績效卓越的成果，有100萬元獎金，大溪就是農村再生的重要區域。他歡迎遊客都能趁花彩節活動期間來訪欣賞盛開花田，屆時還會有與桃園最近得冠軍的「彩蛋」。

桃園市農業局指出，大溪月眉休閒農業區內在活動期間也將推出一系列特色農事體驗，包括金銀花茶凍DIY、青玉苔球DIY、雞鴨鵝餵食體驗及小品蘭花組盆DIY等，更有植物槌染及植物染布DIY及原木木墊DIY等手作課程，還有品嘗在地美食攤位。

農業局也歡迎民眾可安排一日遊，漫步花彩節現場後，前往周邊如山豬湖生態親水園區、中庄吊橋等景點，若想感受農村入夜的恬靜氣息，當地也有特色民宿可入住。

更多「2025桃園花彩節」活動內容，可至桃園花彩節臉書粉絲專頁https://reurl.cc/nYemdv查詢。

2025桃園花彩節將於本周六11月1日起至下周日11月9日，在桃園大溪月眉休閒農業區登場，市長張善政等人今天出席宣傳記者會。記者張裕珍／攝影 2025桃園花彩節將於本周六11月1日起至下周日11月9日，在桃園大溪月眉休閒農業區登場，市長張善政等人今天出席宣傳記者會。記者張裕珍／攝影 2025桃園花彩節將於本周六11月1日起至下周日11月9日，在桃園大溪月眉休閒農業區登場，金曲歌王許富凱今天出席記者會獻唱鳳飛飛經典歌曲。記者張裕珍／攝影