公益行動派 苗栗企業家劉亦亮今接任義勇警察大隊長
苗栗企業家劉亦亮長期致力公益活動不遺餘力，在各界推舉下接任義勇警察大隊長，縣長鍾東錦以民防總隊長身分主持人事令布達典禮，並頒發證明書及致贈紀念品。
新任義勇警察大隊長劉亦亮是「福雄工程股份有限公司」董事長、苗栗縣頭屋鄉明德村人，在苗栗深耕30餘年，事業有成之餘仍不忘回饋社會，長期投入社會公益活動，舉凡贊助老人供餐、小學營養午餐、教育經費、寒冬送暖都能看到他熱心公益的身影。
今年「丹娜絲颱風」重創南部縣市，劉亦亮更帶領公司團隊組成搶救工班，共同前往嘉義縣竹崎鄉協助災後重建及提供物資等，長期致力各項公益活動不遺餘力，是一位行動派、深具愛心的成功企業家。
鍾東錦肯定劉亦亮熱心公益、拋磚引玉的精神，他也希望新任劉大隊長上任後，能帶領義警團隊協助警察維護治安，守護苗栗縣民的安全，共同打造苗栗縣成為治安良好、安居樂業的城市。
會中，鍾縣長也感謝義警、民防、守望相助及義交夥伴們，長期對轄區治安、交通與公共安全的付出與推動，在繁忙工作之餘，犧牲自己休息時間，不眠不休地為苗栗縣治安與交通打拚，只為提供縣民「安全、順暢、安心」的生活環境。
