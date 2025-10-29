桃園市議員謝美英呼籲市府加強警力派補、提升警勤加給及誤餐費。圖：謝美英提供

桃園市議會今(29)日進行警察局工作報告，市議員謝美英於質詢時指出，桃園235萬人口，員警編制5934人，預算規模是5025人，但現有警力僅4575，警職預算缺額率達5.49%。在六都警民比，桃園市是1：514，排名六都第五，台北市是1:332，桃園每位警員要照顧的市民幾乎是台北2倍，呼籲市府加強警力派補、提升警勤加給及誤餐費

謝美英說，桃園每名警察要服務514名市民，警察工作本來就很繁重，今年又遇到有史以來的「大罷免」，桃園更是重中之重，六區全罷，大大增加員警的負擔，加上台灣燈會等重大活動，警察人員勤務滿滿，真的很辛苦，警力派補要加把勁。

謝美英強調，桃市員警勤務繁重程度不輸雙北，尤其桃園、中壢分局，除了爭取人力，也要再向中央爭取比照台北市、新北市全數支給警勤加給勤務繁重加成。

謝美英直指，近年來，物價上漲，消費者物價指數，重要民生物資CPI，今年9月漲幅高達2.47%。警察勤務量也上漲，但是警察誤餐費8年未調整。新竹市率先於今年10月，也就是這個月，誤餐費從100調整成120元，早餐夜點從50元調整至60元。桃園應該想辦法跟進，編列經費提高誤餐費至120元、早餐夜點調整至60元。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園警察勤務繁重 謝美英籲市府提升警勤加給及誤餐費