快訊

王子道歉了！認和粿粿「超出朋友應有的界線」

輝達選址確定了！蔣萬安親自宣布在北士科T17、T18

確定了！輝達落腳北市 今中午視訊會議 蔣萬安稍後宣布

桃園警察勤務繁重 謝美英籲市府提升警勤加給及誤餐費 

桃園電子報／ 桃園電子報

45
桃園市議員謝美英呼籲市府加強警力派補、提升警勤加給及誤餐費。圖：謝美英提供

桃園市議會今(29)日進行警察局工作報告，市議員謝美英於質詢時指出，桃園235萬人口，員警編制5934人，預算規模是5025人，但現有警力僅4575，警職預算缺額率達5.49%。在六都警民比，桃園市是1：514，排名六都第五，台北市是1:332，桃園每位警員要照顧的市民幾乎是台北2倍，呼籲市府加強警力派補、提升警勤加給及誤餐費

謝美英說，桃園每名警察要服務514名市民，警察工作本來就很繁重，今年又遇到有史以來的「大罷免」，桃園更是重中之重，六區全罷，大大增加員警的負擔，加上台灣燈會等重大活動，警察人員勤務滿滿，真的很辛苦，警力派補要加把勁。

謝美英強調，桃市員警勤務繁重程度不輸雙北，尤其桃園、中壢分局，除了爭取人力，也要再向中央爭取比照台北市、新北市全數支給警勤加給勤務繁重加成。

謝美英直指，近年來，物價上漲，消費者物價指數，重要民生物資CPI，今年9月漲幅高達2.47%。警察勤務量也上漲，但是警察誤餐費8年未調整。新竹市率先於今年10月，也就是這個月，誤餐費從100調整成120元，早餐夜點從50元調整至60元。桃園應該想辦法跟進，編列經費提高誤餐費至120元、早餐夜點調整至60元。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園警察勤務繁重 謝美英籲市府提升警勤加給及誤餐費 

延伸閱讀：

  1. 平鎮新勢國小61周年校慶熱鬧登場 學生賣友善蔬菜做公益
  2. 桃議員籲市府提升市民卡APP使用率 杜絕1999專線報復性檢舉

桃園 警察

延伸閱讀

詐騙盯上普發現金！林政賢建議桃園市府這樣防範

張善政宣布桃園敬老愛心卡2大新制 台鐵單趟補助大增至70點

桃園逾百攤豬肉攤商供貨中斷 張善政：免收市場使用費

長榮成田-桃園昨晚班機訊號異常「致旅客滯留日本」今下午2時返台

相關新聞

苗栗市西山垃圾場2個月燒4次 公所急催縣府盡速活化

苗栗市西山垃圾場今天凌晨4點多起火，延燒面積約400平方公尺，上午9點半控制，這起已是2個月內第4起，市公所希望上級單位...

「人人犬舍」爆違法 鍾東錦怒「經營10年看不見」指示政風查

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」日前遭動保團體爆出違法繁殖、手術等，苗栗縣長鍾東錦質疑犬舍經營10年，縣府業務單位為什麼看不見？...

公益行動派 苗栗企業家劉亦亮今接任義勇警察大隊長

苗栗企業家劉亦亮長期致力公益活動不遺餘力，在各界推舉下接任義勇警察大隊長，縣長鍾東錦以民防總隊長身分主持人事令布達典禮，...

桃園拉拉山柿暗空慶落幕 復興區長：永續文化嶄新起點

桃園市復興區公所10月推動甜柿、與暗空旅遊，區長蘇佐璽表示，上周光復節連假規畫兩日「柿、暗空」活動，不僅展現拉拉山的自然...

影／縮短湖口新埔通勤時間 竹議員今早會勘推莊敬北路延伸

新竹縣竹北市交通長期飽受壅塞困擾，尤其光明六路等東西向聯外道路通行量已達飽和，改善空間有限。新竹縣議員林碩彥今早與多位里...

張善政宣布桃園敬老愛心卡2大新制 台鐵單趟補助大增至70點

敬老愛心卡使用範圍向來備受民代關注，今天適逢重陽節，桃園市長張善政今天在市政會議宣布明年元月將啟動2項「敬老愛心卡」的新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。