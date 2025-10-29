桃園拉拉山柿暗空慶落幕 復興區長：永續文化嶄新起點

桃園市復興區公所10月推動甜柿、與暗空旅遊，區長蘇佐璽表示，上周光復節連假規畫兩日「柿、暗空」活動，不僅展現拉拉山的自然量能，也凝聚在地原鄉傳統文化，包括霧林間的沈浸式劇場，到星空下的音樂會，每一刻都象徵著人與自然、族群與土地的共生關係。

蘇佐璽指出，文化不只是表演，也是生活的延續，透過暗空慶典，重新學會以敬虔與感恩的心，與山林共處、與祖靈共行。活動也讓更多人認識拉拉山沒有光的星空，與有溫度的文化，看見復興區以永續精神推動觀光與農業的努力。

蘇佐璽說明，在台灣暗空協會指導下，復興區拉拉山「暗空勝地」的願景逐步成形，加上市府風景管理處、農業部林業及自然保育署新竹分署、復興區民代表會、各里與部落族人支持，讓慶典活動成為邁向永續與文化共榮的嶄新起點。