桃園拉拉山柿暗空慶落幕 復興區長：永續文化嶄新起點

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
拉拉山「柿暗空」活動凝聚在地原鄉傳統文化，包括霧林間的沈浸式劇場。圖／復興區所提供
拉拉山「柿暗空」活動凝聚在地原鄉傳統文化，包括霧林間的沈浸式劇場。圖／復興區所提供

桃園市復興區公所10月推動甜柿、與暗空旅遊，區長蘇佐璽表示，上周光復節連假規畫兩日「柿、暗空」活動，不僅展現拉拉山的自然量能，也凝聚在地原鄉傳統文化，包括霧林間的沈浸式劇場，到星空下的音樂會，每一刻都象徵著人與自然、族群與土地的共生關係。

蘇佐璽指出，文化不只是表演，也是生活的延續，透過暗空慶典，重新學會以敬虔與感恩的心，與山林共處、與祖靈共行。活動也讓更多人認識拉拉山沒有光的星空，與有溫度的文化，看見復興區以永續精神推動觀光與農業的努力。

蘇佐璽說明，在台灣暗空協會指導下，復興區拉拉山「暗空勝地」的願景逐步成形，加上市府風景管理處、農業部林業及自然保育署新竹分署、復興區民代表會、各里與部落族人支持，讓慶典活動成為邁向永續與文化共榮的嶄新起點。

復興區公所表示，將持續推動「拉拉山國際暗空勝地」的認證計畫，結合文化藝術、生態教育與友善農業，讓更多人能在拉拉山親身體驗「仰望星空、回望土地」的感動，讓這片山林持續閃耀屬於復興的光。

桃園拉拉山特產甜柿包裝有原民風。圖／復興區所提供
桃園拉拉山特產甜柿包裝有原民風。圖／復興區所提供
「柿 暗空」活動展現拉拉山的自然量能，也凝聚在地原鄉傳統文化。圖／蘇佐璽臉書
「柿 暗空」活動展現拉拉山的自然量能，也凝聚在地原鄉傳統文化。圖／蘇佐璽臉書
蘇佐璽指出，「柿 暗空」活動讓慶典成為邁向永續，與文化共榮的嶄新起點。圖／蘇佐璽臉書
蘇佐璽指出，「柿 暗空」活動讓慶典成為邁向永續，與文化共榮的嶄新起點。圖／蘇佐璽臉書
蘇佐璽表示「柿 暗空」活動在各方參與下相當成功。圖／蘇佐璽臉書
蘇佐璽表示「柿 暗空」活動在各方參與下相當成功。圖／蘇佐璽臉書

