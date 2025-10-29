聽新聞
影／縮短湖口新埔通勤時間 竹議員今早會勘推莊敬北路延伸
新竹縣竹北市交通長期飽受壅塞困擾，尤其光明六路等東西向聯外道路通行量已達飽和，改善空間有限。新竹縣議員林碩彥今早與多位里長、工務處、立委助理等會勘，盼推動新闢莊敬北路向北延伸、打通環北路替代道路，縮短竹北與湖口、新埔的通勤時間。
林碩彥日前發動新闢竹北重要道路聯署，15位地方里長共同簽名。他今表示，莊敬北路向北延伸有改善可能性，可望舒緩竹北往湖口、新埔之間的交通瓶頸。一期為竹北延伸至鳳山溪堤防道路，二期則是再從堤防道路跨越鳳山溪，興建橋梁銜接新埔鎮義民路，打通竹北往來湖口與新埔任督二脈，將縮短通勤時間。
林碩彥強調，區域內有AI智慧園區、台元科技園區、昌益園區等，加上竹北火車站商圈的發展，將會越來越塞車，交通網路一旦完成，效益將遠勝於過去提出的五岔路口高架方案。他期盼縣府加速落實，帶動城市發展。
對此，新竹縣府工務處長戴志君回應，林議員長期在議會關注此案，今日會勘已初步取得共識，新闢或拓寬道路都需先爭取中央生活圈計畫經費，必須完成可行性評估。他說，縣府將與國土署合作，預計在12 月底至明年1月底前完成資料準備，提案可行性評估與相關程序，若經費到位，即可進入實際推動作業。
北興里長田慶順表示，民眾前往湖口工業區、台元科技園區都會走這條路，導致莊敬北路與中山路交匯的五岔路口長期塞車，莊敬北路向北延伸需要被打通，才能分流附近的車輛，特別是下雨天塞更久，民怨連連，盼縣府重視盡速改善交通動線。北崙里長洪燕卿也說，此區車流量大，希望縣府拿出魄力打通路段，解決長年交通問題。
