議員林政賢針對詐騙及毒品防制、科技執法等議題提出質詢。圖：林政賢提供

桃園市議會今（29）日進行警察局、新聞處工作報告，議員林政賢針對詐騙及毒品防制、科技執法、有線電視收費等議題提出質詢。

議員林政賢建議市府比照台北市調降有線電視基本頻道收視費至490元，減輕市民負擔。圖：林政賢提供

林政賢指出，中央普發現金一萬元政策將於11月5日開放登記，但此舉已成為詐騙集團覬覦的新目標。詐騙手法包括假冒登記網站、偽造簡訊與假客服連結等，誘使民眾點擊惡意連結或洩露個資，呼籲市府啟動防詐宣導與通報機制，並針對高風險族群進行分眾宣導，提升市民警覺與防護意識。

在交通安全方面，雖然桃園市近年設置大量科技執法設備，但根據審計部資料顯示，113年度桃園市每十萬人交通死亡數達12.33人，為六都第二高，死亡人數仍居高不下。科技執法設置原則應以事故高風險路段為優先，而非以取締便利為主，呼籲檢討設備設置策略方向。

此外，113年桃園市各年齡層查緝人數為2萬1477人，其中少年就有962人，占4.48%，為六都第二高，顯示校園霸凌、毒品入侵與飆車等青少年問題仍普遍存在，建議警方進行熱區分析與重點巡查，並落實「毒品進入校園零容忍」政策，營造安全的校園環境。

最後，林政賢也關注民生議題，目前桃園市有線電視基本頻道收視費每月為510元，為六都中第三高，建議市府比照台北市調降至490元，減輕市民負擔。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本文章來自《桃園電子報》。原文：詐騙盯上普發現金！林政賢建議桃園市府這樣防範