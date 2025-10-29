張善政宣布桃園敬老愛心卡2大新制 台鐵單趟補助大增至70點

快訊

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
敬老愛心卡使用範圍向來備受民代關注，今天適逢重陽節，桃園市長張善政今天在市政會議宣布明年元月將啟動2項「敬老愛心卡」的新措施，分別是台鐵補助點數單趟從30點大增到70點，也將可用於YouBike 2.0E電輔車扣點。記者張裕珍／攝影
敬老愛心卡使用範圍向來備受民代關注，今天適逢重陽節，桃園市長張善政今天在市政會議宣布明年元月將啟動2項「敬老愛心卡」的新措施，分別是台鐵補助點數單趟從30點大增到70點，也將可用於YouBike 2.0E電輔車扣點。記者張裕珍／攝影

敬老愛心卡使用範圍向來備受民代關注，今天適逢重陽節，桃園市長張善政今天在市政會議宣布明年元月將啟動2項「敬老愛心卡」的新措施，分別是台鐵補助點數單趟從30點大增到70點，也將可用於YouBike 2.0E電輔車扣點，鼓勵更多長輩出門走走，享受樂活生活。

張善政說，下周就要展開市政總質詢，自己從先前的施政報告與局處工作報告，觀察到敬老愛心卡使用依舊會是民代關注的重要議題。今天剛好就是重陽節，在這個敬老的日子，他也跟大家分享桃園市政府將推出的兩項「敬老愛心卡」的新措施。

張善政說，第一項是「台鐵補助點數」的提升。過去，敬老愛心卡搭台鐵時，每趟最多補助30點，但今年台鐵票價調漲，像是從桃園往返台北、新竹的短途車程已經超過這個金額。經過分析，這些路線占了桃園長輩搭乘台鐵的九成以上，因此市府決定把補助上限不只翻倍更一舉提高到70點，讓長輩出遊、就醫，都更符合實際需求。

第二項是「敬老愛心卡可用於YouBike 2.0E電輔車」。電輔車騎起來更省力，我們希望鼓勵長輩多運動、多出門走走，未來長輩只要用敬老愛心卡就能租借電輔車，前兩小時每30分鐘扣20點，之後每30分鐘扣40點，若點數不足也能混合支付，系統會自動補扣，讓使用更方便。

張善政說，這兩項新措施，都需要更新後台的票證系統，預計年底前完成，明年1月1日正式上路。市府希望，藉由這些彈性措施的調整與放寬，鼓勵更多長輩出門走走，享受樂活生活。

