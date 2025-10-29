大家來學台語！竹市府卯足力辦逾百場 逾2600人次共學

文化部自去年起推動全國台語家庭徵集，以集點獎勵金機制，鼓勵民眾在家庭生活中廣泛運用台語。新竹市文化局協力推動該計畫，提供台語學習資源，建構學習情境，去年至今辦理逾百場意識培力、親子共學等課程，地點包括新竹市立動物園、指澤宮，並結合說故事、話劇等藝文活動加入集點行列，不少家長都說，「這樣的語言學習課程與以往截然不同，生動又有趣。」

代理市長邱臣遠表示，竹市台語家庭推廣計畫以「台語生活運用」概念為主軸，辦理親子台語繪本故事共讀、台語手作課、台語意識培力課程、台語市集、台語親子劇演出、台語營隊、在地走讀等活動，從日常生活食、衣、住、行、育、樂等，營造友善母語環境。

文化局表示，竹市台語家庭「說故事課程」以繪本結合遊戲，將上課場域直接搬到戶外，更貼近生活。以竹市立動物園為例，台語家庭在園內大樹下圍坐聽故事，親子再透過動物圖卡尋找動物蹤跡，並用鉛筆將動物的尾巴畫下來，用台語分享觀察心得。

無論是大人或孩子，對動物園都有特別的情感，課程以「動物的尾巴」為主題設計活動，讓孩子觀察不同動物尾巴的形狀與特徵，並透過生活化、趣味化的方式，引導親子一同學習與探索。

文化局指出，台語繪本多元的故事情節、人物、場景能激發孩子想像力及情感共鳴，「台語說故事」將繪本結合手作、五感刺激、瑜珈、戲劇等元素，讓繪本躍於書本與文字之上。

參與民眾用台語分享心得，指孩子喜歡玩遊戲類型的活動，課程設計融入台語，不用特別去學，能自然用台語講出來。平常比較少講台語，所以孩子來參與台語說故事課程，讓他比較習慣，逐漸能在家裡用台語溝通。

文化局指出，竹市設置青少年館、香山分館及動物園分館等推廣點，配合文化部發放「講台語禮包」，並在部分區域佈置台語學習情境，民眾除了認識圖書館的環境外，透過台語語句及特色小吃台語名的九宮格拼圖，在輕鬆遊戲的氛圍中提供親子與民眾隨處可得學習台語的機會。