竹市陽光國小通學步道今完工 改善長期人車混行困擾

新竹市府推動全市各校通學步道改善計畫，目前已完工14所高中至國小校園通學步道，另有10所學校已開工；其中，陽光國小周邊是通往科學園區的重要道路，長期人車混行，經市府爭取、編列2069萬元經費，於明湖路、南大路575巷及南大路567巷33弄打造總長520公尺的通學步道，除拓寬巷道，也將電桿地下化，並增設接送區，於今天完工。

教育處表示，陽光國小位於車流繁忙的明湖路，周邊巷道狹窄且人車爭道情況嚴重，上下學尖峰時段交通壅塞問題長期困擾居民與家長。通學步道規畫透過電桿地下化、拓寬巷道、增設接送區及人行道改善，完整串聯校園周邊人行動線，為親師生與社區民眾打造安全友善的步行環境。

教育處指出，這次工程總經費達2069萬元（中央補助1640萬元、市府自籌429萬元），內容包括明湖路及南大路575巷電桿地下化、拆除南大路575巷圍牆讓出校地拓寬道路、移除人行道紅磚座椅與移植部分植栽擴大通行空間、於南大路567巷33弄新設家長接送區，並規畫行穿線及標線型人行道，全面提升通學安全及步行舒適度。

陽光國小校長蕭輝勲表示，感謝市府、市議會及社區居民的支持與協助，順利完成校園周邊動線的「最後一哩路」。此次工程大幅改善學校周邊人車爭道問題，學生上下學更安全，沿途景觀也更友善舒適，讓校園與社區融合為安全、人本的生活空間。

教育處表示，目前包括香山高中、新竹中學、培英國中、西門國小、東園國小、關東國小、竹蓮國小、光武國中、三民國中、水源國小、虎林國小、南寮國小、陽光國小、港南國小等校通學步道相關工程已完工。