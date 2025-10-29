苗栗市西山垃圾場2個月燒4次 公所急催縣府盡速活化

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市西山垃圾場今天凌晨4點多起火，上午9點半控制，這起已是2個月第4起。圖／民眾提供
苗栗市西山垃圾場今天凌晨4點多起火，延燒面積約400平方公尺，上午9點半控制，這起已是2個月內第4起，市公所希望上級單位正視，盡速啟動垃圾場活化。

西山垃圾掩埋場堆置廢家具、樹枝區域，昨天傍晚冒煙，市公所清潔隊灌水降溫，未料，今天凌晨4點17分冒出明火延燒，苗栗縣政府消防局接獲報案，調派苗栗、特搜、公館分隊6車15人，配合挖土機開挖滅火，火勢燃燒約400平方公尺，上午9點半控制，但現場持續冒煙灌救中。

市公所指出，西山垃圾場2個月內，分別於9月2日、22日，10月14日及今天4度起火，垃圾場1970年左右啟用，面積10.83公頃，早期掩埋大批垃圾，其中，廢家具、樹木暫置區市公所雖已停止堆置，仍是高風險區，救災疲於奔命，有必要早日啟動活化計畫。

縣府環保局表示，目前沒有接到民眾抱怨空氣品質，至於垃圾場活化計畫，預計開挖28萬立方公尺去化，今年6月向環境部環境管理署申請補充調查經費補助，待確認深度、垃圾組成後，再進一步規畫。

苗栗市西山垃圾場今天凌晨4點多起火，上午9點半控制，這起已是2個月第4起。圖／民眾提供
