「人人犬舍」爆違法 鍾東錦怒「經營10年看不見」指示政風查

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府2天訪視1次「人人犬舍」，空間、環境等攸件有逐漸改善。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公館鄉「人人犬舍」日前遭動保團體爆出違法繁殖、手術等，苗栗縣長鍾東錦質疑犬舍經營10年，縣府業務單位為什麼看不見？指示政風調查，如涉及刑責移送法辦。

縣府農業處相關人員表示坦然接受調查，指出依據寵物業查核及評鑑辦法規定，每2年至少評鑑1次，苗栗的強度更高，每年都評鑑，3人評鑑小組組成包括動保團體、業界及社會公正人士代表，都由相關的公會團體推薦，但評鑑必須10天前書面公文通知，業者可能預先準備，或犬舍距離辦公室較遠，造成部分盲點。此外，現有人力量能不足，若要突擊檢查有難度。

謝姓獸醫師經營人人犬舍2016年取得特定寵物業許可證，2023年評鑑優等、2024年乙等，新竹縣流浪動物珍愛協會日前通報， 物保護防疫所10月20日稽查，發現9成犬隻遭施以聲帶整形手術，且有違法繁殖、超養等，縣府擬一狗一罰，開罰480萬9000元，並廢止特定寵物業許可證。

全案爆發後，農業處2天1次派員訪視人人犬舍，20日稽查290隻，因有1狗2晶片及死亡問題，目前確認273隻，犬舍10月20日起限制買賣、移動，犬舍的空間、環境等條件都逐漸改善。

「先搶救後究責」！鍾東錦強調第一階段暫時安置好毛小孩，第二階段究責，人人犬舍10年前就經營，愛狗人士發現了，動保團體發現了，外縣市的人發現了，怎麼主管機關沒有發現，割聲帶又不是一、兩天的事，政風要介入調查，如有刑責則移送司法機關，如涉及疏失則查處。

