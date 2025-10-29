聽新聞
0:00 / 0:00

竹北重陽敬老禮加碼 65歲以上領3千元

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
竹北市長鄭朝方與市民代表會主席林啟賢、副主席葉信輝、市民代表何宜芯、范格菱與里長等人，前往致贈金牌與紅包，向長者們致敬。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方與市民代表會主席林啟賢、副主席葉信輝、市民代表何宜芯、范格菱與里長等人，前往致贈金牌與紅包，向長者們致敬。圖／竹北市公所提供

今天是重陽節，竹北市作為新竹縣的新興年輕城市，平均年齡僅38.9歲，長者比率不到1成，為全台最低。市長鄭朝方特別舉辦「三代同樂嗨翻竹北」萬聖夜活動與「年代金曲演唱會」，重陽節敬老禮今年加碼放寬，從原本70歲下修年齡為65歲以上，且從2千元提升為3千元並加贈壽麵，受惠長者約有2萬多人。

今年竹北市百歲人瑞共有15位，其中7位是今年剛滿百歲的新晉長者，鄭朝方與市民代表會主席林啟賢、副主席葉信輝、市民代表何宜芯、范格菱與里長等人，前往致贈金牌與紅包，向長者們致敬。

最年長者為107歲的張義亭，身體硬朗、行動自如，最愛動腦玩「方城之戰」；101歲的黃饒五妹在子孫與外籍看護的細心照顧下生活幸福；102歲的呂范端妹活潑健朗，肚子餓時仍會自己下廚。101歲的黃林寶秀最喜歡在曾孫陪伴下到公園，邊曬太陽、邊看孩子在共融遊具玩耍，成為她生活中的小確幸。

市公所表示，除了實質敬老禮金的發放外，11月8日即將登場的「城中城 歌中歌」盛事美聲3天后竹北演唱會，特邀辛曉琪、萬芳、潘越雲獻唱膾炙人口的年代金曲。鄭朝方指出，這場演唱會是「竹北超越竹北」的系列活動之一，獻給65歲以上長者，充滿回憶與感動的音樂饗宴。此外，公所團隊貼心規畫300個敬老席位，市民長輩攜帶身分證，核對無誤即可入席。

竹北市中正西路（郵局旁）的美髮店響應重陽敬老精神，今天上午10點至晚間10點，提供60歲以上長者公益免費剪髮一次。圖／竹北市公所提供
竹北市中正西路（郵局旁）的美髮店響應重陽敬老精神，今天上午10點至晚間10點，提供60歲以上長者公益免費剪髮一次。圖／竹北市公所提供

另外，市公所的好鄰居，位於中正西路（郵局旁）的美髮店為響應重陽敬老精神，今天上午10點至晚間10點，提供60歲以上長者公益免費剪髮一次。活動由店家自主公益發起，服務採現場安排，提醒長者可視情況彈性前往。

延伸閱讀

石門區長親送人瑞重陽禮品 話家常兼送祝福

重陽節小確幸 金山區公所發放敬老超商禮券

瑞芳區鶴齡早健會重陽敬老 長者歡聚共度佳節

竹北敬老禮今年加碼放寬 65歲以上可領3000元 有2萬名長者受惠

相關新聞

57人要看6千多個工地 桃園勞檢員工作量超負荷

桃園市勞檢列管場所超過6千處，但勞檢員目前僅57名，即使滿編70名仍負擔沉重，高壓環境也造成流動率高，不分黨派議員要求改...

世博台灣館閒置9年 重啟轉型兒探館

大阪世博落幕，部分場館展後利用、建材循環又成風潮。但2010上海世博最熱門場館之一的世博台灣館，2013年移回新竹市後一...

竹市將自營兒探館 民代促長遠規畫

上海世博台灣館在新竹重啟3年就黯然歇業，轉型為兒童探索館也幾經波折。文化局將編列預算自營，不再委外營運，對此議員意見分歧...

竹北重陽敬老禮加碼 65歲以上領3千元

今天是重陽節，竹北市作為新竹縣的新興年輕城市，平均年齡僅38.9歲，長者比率不到1成，為全台最低。市長鄭朝方特別舉辦「三...

桃園成功二橋動工居民拉白布條抗議 張善政罕見動怒

桃園市政府為改善桃園巨蛋與虎頭山創新園區周邊交通，計畫興建成功二橋，盼藉由改變路形提升車流順暢程度，但由於事前溝通工作沒...

桃竹竹苗今天啟動一證通 一卡可跨區借閱4縣市電子書

桃竹竹苗4縣市攜手推進跨縣市閱讀資源共享，今天宣布4縣市悠遊電子書海串連活動，新竹縣年度閱讀盛事也起跑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。