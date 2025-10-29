竹北重陽敬老禮加碼 65歲以上領3千元

今天是重陽節，竹北市作為新竹縣的新興年輕城市，平均年齡僅38.9歲，長者比率不到1成，為全台最低。市長鄭朝方特別舉辦「三代同樂嗨翻竹北」萬聖夜活動與「年代金曲演唱會」，重陽節敬老禮今年加碼放寬，從原本70歲下修年齡為65歲以上，且從2千元提升為3千元並加贈壽麵，受惠長者約有2萬多人。

今年竹北市百歲人瑞共有15位，其中7位是今年剛滿百歲的新晉長者，鄭朝方與市民代表會主席林啟賢、副主席葉信輝、市民代表何宜芯、范格菱與里長等人，前往致贈金牌與紅包，向長者們致敬。

最年長者為107歲的張義亭，身體硬朗、行動自如，最愛動腦玩「方城之戰」；101歲的黃饒五妹在子孫與外籍看護的細心照顧下生活幸福；102歲的呂范端妹活潑健朗，肚子餓時仍會自己下廚。101歲的黃林寶秀最喜歡在曾孫陪伴下到公園，邊曬太陽、邊看孩子在共融遊具玩耍，成為她生活中的小確幸。

市公所表示，除了實質敬老禮金的發放外，11月8日即將登場的「城中城 歌中歌」盛事美聲3天后竹北演唱會，特邀辛曉琪、萬芳、潘越雲獻唱膾炙人口的年代金曲。鄭朝方指出，這場演唱會是「竹北超越竹北」的系列活動之一，獻給65歲以上長者，充滿回憶與感動的音樂饗宴。此外，公所團隊貼心規畫300個敬老席位，市民長輩攜帶身分證，核對無誤即可入席。

竹北市中正西路（郵局旁）的美髮店響應重陽敬老精神，今天上午10點至晚間10點，提供60歲以上長者公益免費剪髮一次。圖／竹北市公所提供

另外，市公所的好鄰居，位於中正西路（郵局旁）的美髮店為響應重陽敬老精神，今天上午10點至晚間10點，提供60歲以上長者公益免費剪髮一次。活動由店家自主公益發起，服務採現場安排，提醒長者可視情況彈性前往。