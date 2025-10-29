竹市將自營兒探館 民代促長遠規畫

上海世博台灣館在新竹重啟3年就黯然歇業，轉型為兒童探索館也幾經波折。文化局將編列預算自營，不再委外營運，對此議員意見分歧，但都認為市府應提出長遠規畫，也要考量人力。

國民黨市議員吳旭豐說，文化局多數場館採委外經營，但成效不彰，像鐵道藝術村、將軍村等，都以商業營利為目的，若兒探館由文化局自行營運，將更符合當地需求。

民眾黨市議員李國璋表示，當初採OT模式，是因財源不足，現在財源夠了，沒理由再委外簽下3、50年的權利年限，市府收回自行規畫是好的方向，但仍應引進顧問公司或藝文、文創相關單位，兼顧效率與品質。

民進黨議員劉崇顯表示，財劃法修正後有較多財源，但市府公務人力不足，是能否自力營運的一大隱憂，從公園管理中心成立可觀察到，單是許多公園除草成效不佳就令人詬病，市府應通盤考量公務量能。

時代力量議員林彥甫說，自營需明確人事與預算規畫，但目前預算中看不出來。