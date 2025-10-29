聽新聞
0:00 / 0:00

竹市將自營兒探館 民代促長遠規畫

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰郭政芬／新竹報導

上海世博台灣館在新竹重啟3年就黯然歇業，轉型為兒童探索館也幾經波折。文化局將編列預算自營，不再委外營運，對此議員意見分歧，但都認為市府應提出長遠規畫，也要考量人力。

國民黨市議員吳旭豐說，文化局多數場館採委外經營，但成效不彰，像鐵道藝術村、將軍村等，都以商業營利為目的，若兒探館由文化局自行營運，將更符合當地需求。

民眾黨市議員李國璋表示，當初採OT模式，是因財源不足，現在財源夠了，沒理由再委外簽下3、50年的權利年限，市府收回自行規畫是好的方向，但仍應引進顧問公司或藝文、文創相關單位，兼顧效率與品質。

民進黨議員劉崇顯表示，財劃法修正後有較多財源，但市府公務人力不足，是能否自力營運的一大隱憂，從公園管理中心成立可觀察到，單是許多公園除草成效不佳就令人詬病，市府應通盤考量公務量能。

時代力量議員林彥甫說，自營需明確人事與預算規畫，但目前預算中看不出來。

延伸閱讀

「台北市樹」恐遭剔除保護名單？護樹團體批文化局黑箱修法

高虹安出席鹽港溪單車道啟用 綠批踩紅線、白駁受邀出席無不妥

新竹市將普發5千消費金 綠喊加碼、白支持、藍籲速發

聽媽媽的話！柯文哲原預計明天祭拜柯爸 卻因鬼月習俗取消

相關新聞

57人要看6千多個工地 桃園勞檢員工作量超負荷

桃園市勞檢列管場所超過6千處，但勞檢員目前僅57名，即使滿編70名仍負擔沉重，高壓環境也造成流動率高，不分黨派議員要求改...

世博台灣館閒置9年 重啟轉型兒探館

大阪世博落幕，部分場館展後利用、建材循環又成風潮。但2010上海世博最熱門場館之一的世博台灣館，2013年移回新竹市後一...

竹市將自營兒探館 民代促長遠規畫

上海世博台灣館在新竹重啟3年就黯然歇業，轉型為兒童探索館也幾經波折。文化局將編列預算自營，不再委外營運，對此議員意見分歧...

竹北重陽敬老禮加碼 65歲以上領3千元

今天是重陽節，竹北市作為新竹縣的新興年輕城市，平均年齡僅38.9歲，長者比率不到1成，為全台最低。市長鄭朝方特別舉辦「三...

桃園成功二橋動工居民拉白布條抗議 張善政罕見動怒

桃園市政府為改善桃園巨蛋與虎頭山創新園區周邊交通，計畫興建成功二橋，盼藉由改變路形提升車流順暢程度，但由於事前溝通工作沒...

桃竹竹苗今天啟動一證通 一卡可跨區借閱4縣市電子書

桃竹竹苗4縣市攜手推進跨縣市閱讀資源共享，今天宣布4縣市悠遊電子書海串連活動，新竹縣年度閱讀盛事也起跑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。