世博台灣館閒置9年 重啟轉型兒探館

大阪世博落幕，部分場館展後利用、建材循環又成風潮。但2010上海世博最熱門場館之一的世博台灣館，2013年移回新竹市後一度風光，但近9年前歇業後，荒廢閒置迄今，新竹市審計室查核該館短絀7億餘元。新竹市府表示，重啟工程已決標，將轉型為兒童探索館。

1970日本萬國博覽會的太陽之塔，展後成為永久地標。德國漢諾威世博園區展後延續為展覽場地，上海世博的中國館轉型為中華藝術宮，成為上海美術館的永久館址。

上海世博台灣館「山水心燈」，外觀為高約20公尺的巨型玻璃天燈，展覽結束後，竹市府斥資11.25億元搬回新竹，2013年重建啟用，由環球購物中心經營。初期主打光影與多媒體展示，卻因營運不佳，才3年就結束營業，被地方戲稱為「地表最大捕蚊燈」，至去年底累積短絀逾7億元。

竹市府2017年投入2.27億元，將轉型為「兒童探索館」，當時的市長林智堅還請來時任行政院長的賴清德見證簽約儀式，孰料工程因廠商財務異常解約收場。幾經波折，今年6月3日新設計標案終於決標。

新竹市文化局表示，將拆除球體結構與貌似「鱷魚嘴」的外伸平台，保留白框結構，打造成兒童科普教育基地。

新竹市審計室指出，世博台灣館初期新建成本、購買商標權約11.25億元，轉型兒探館工程經費2.27億元，累計已投入13.52億元，市府再投入大筆經費重啟兒童探索館，卻未見營運計畫與財務評估，市府應謹慎思考資金運用成效。

審計室另發現，文化局2022年與台灣科學教育館簽訂合作特展合約，斥資1478萬元打造「敲敲打打工作坊」，擺放逾300件木製及紙製特展品，因工程中斷，展品封存於館內1樓逾3年，恐受潮或遭蟲蝕。

新竹市文化局表示，「敲敲打打工作坊」因工程解約無法開放，展品皆置於現地，保存狀況良好，並派駐保全現場維護展品安全。另外，兒童探索館重啟工程，正進行基本設計，預計明年夏天發包，將作為2028年首檔開館特展。