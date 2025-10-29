聽新聞
0:00 / 0:00

世博台灣館閒置9年 重啟轉型兒探館

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰郭政芬／新竹報導
新竹市府重啟兒童探索館工程，文化局表示，將拆除球體結構與外伸平台（鱷魚嘴），保留白框結構。記者黃羿馨／攝影
新竹市府重啟兒童探索館工程，文化局表示，將拆除球體結構與外伸平台（鱷魚嘴），保留白框結構。記者黃羿馨／攝影

大阪世博落幕，部分場館展後利用、建材循環又成風潮。但2010上海世博最熱門場館之一的世博台灣館，2013年移回新竹市後一度風光，但近9年前歇業後，荒廢閒置迄今，新竹市審計室查核該館短絀7億餘元。新竹市府表示，重啟工程已決標，將轉型為兒童探索館。

1970日本萬國博覽會的太陽之塔，展後成為永久地標。德國漢諾威世博園區展後延續為展覽場地，上海世博的中國館轉型為中華藝術宮，成為上海美術館的永久館址。

上海世博台灣館「山水心燈」，外觀為高約20公尺的巨型玻璃天燈，展覽結束後，竹市府斥資11.25億元搬回新竹，2013年重建啟用，由環球購物中心經營。初期主打光影與多媒體展示，卻因營運不佳，才3年就結束營業，被地方戲稱為「地表最大捕蚊燈」，至去年底累積短絀逾7億元。

竹市府2017年投入2.27億元，將轉型為「兒童探索館」，當時的市長林智堅還請來時任行政院長的賴清德見證簽約儀式，孰料工程因廠商財務異常解約收場。幾經波折，今年6月3日新設計標案終於決標。

新竹市文化局表示，將拆除球體結構與貌似「鱷魚嘴」的外伸平台，保留白框結構，打造成兒童科普教育基地。

新竹市審計室指出，世博台灣館初期新建成本、購買商標權約11.25億元，轉型兒探館工程經費2.27億元，累計已投入13.52億元，市府再投入大筆經費重啟兒童探索館，卻未見營運計畫與財務評估，市府應謹慎思考資金運用成效。

審計室另發現，文化局2022年與台灣科學教育館簽訂合作特展合約，斥資1478萬元打造「敲敲打打工作坊」，擺放逾300件木製及紙製特展品，因工程中斷，展品封存於館內1樓逾3年，恐受潮或遭蟲蝕。

新竹市文化局表示，「敲敲打打工作坊」因工程解約無法開放，展品皆置於現地，保存狀況良好，並派駐保全現場維護展品安全。另外，兒童探索館重啟工程，正進行基本設計，預計明年夏天發包，將作為2028年首檔開館特展。

延伸閱讀

長期人車混行 基隆八斗國小通學步道改善工程下月開工

台南鐵路地下化隧道主結構完成 邁向2026年底通車

立委關切全國六成以上廚餘何去何從 卓榮泰：輔導轉型作為較進步飼料

「台北市樹」恐遭剔除保護名單？護樹團體批文化局黑箱修法

相關新聞

57人要看6千多個工地 桃園勞檢員工作量超負荷

桃園市勞檢列管場所超過6千處，但勞檢員目前僅57名，即使滿編70名仍負擔沉重，高壓環境也造成流動率高，不分黨派議員要求改...

世博台灣館閒置9年 重啟轉型兒探館

大阪世博落幕，部分場館展後利用、建材循環又成風潮。但2010上海世博最熱門場館之一的世博台灣館，2013年移回新竹市後一...

竹市將自營兒探館 民代促長遠規畫

上海世博台灣館在新竹重啟3年就黯然歇業，轉型為兒童探索館也幾經波折。文化局將編列預算自營，不再委外營運，對此議員意見分歧...

竹北重陽敬老禮加碼 65歲以上領3千元

今天是重陽節，竹北市作為新竹縣的新興年輕城市，平均年齡僅38.9歲，長者比率不到1成，為全台最低。市長鄭朝方特別舉辦「三...

桃園成功二橋動工居民拉白布條抗議 張善政罕見動怒

桃園市政府為改善桃園巨蛋與虎頭山創新園區周邊交通，計畫興建成功二橋，盼藉由改變路形提升車流順暢程度，但由於事前溝通工作沒...

桃竹竹苗今天啟動一證通 一卡可跨區借閱4縣市電子書

桃竹竹苗4縣市攜手推進跨縣市閱讀資源共享，今天宣布4縣市悠遊電子書海串連活動，新竹縣年度閱讀盛事也起跑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。