桃園成功二橋動工居民拉白布條抗議 張善政罕見動怒

桃園市政府為改善桃園巨蛋與虎頭山創新園區周邊交通，計畫興建成功二橋，盼藉由改變路形提升車流順暢程度，但由於事前溝通工作沒做好，今動工典禮有民眾拉白布條陳情抗議，市長張善政致詞被打斷也罕見動怒說「請不要干擾我們正常程序」，氣氛一度緊張。

桃園巨蛋與虎頭山創新園區周邊現為五叉路口，分別通往上龜山、下龜山與桃園市區，上班尖峰時段車流量大，往來車輛交會也易生壅塞，有時100、200公尺要開10分鐘，因此市府計畫興建成功二橋串連成功路三段與台1線，並封閉成功路二段連接成功路三段的成功橋，透過縮減路口、改變路形方式改善交通，整個工程經費約4億元，預計2028年完工。

但是，地方居民抱怨市府規畫設計階段只有跟工程周邊社區大樓說明，未跟地方充分溝通，今年9月開說明會時，只是告知準備動工與如何減低施工對地方的衝擊。

成功二橋今天動工，市長張善政、工務局長汪在宙與多名地方人士到場見證，桃園區忠義里長陳淑珮則率里民到場拉白布條反對興建；民進黨議員黃瓊慧聲援陳淑珮，打斷張善政致詞，希望張與里長溝通。張善政則回應「不要干擾我們正常程序」、「我們等一下結束再來溝通」等語，場面一度尷尬。

動工儀式結束後，陳淑珮當面向張善政表達反對立場，汪在宙則稱聯絡好幾次，是里長不願接受溝通。