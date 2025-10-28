快訊

桃竹竹苗今天啟動一證通 一卡可跨區借閱4縣市電子書

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
桃竹竹苗4縣市攜手推進跨縣市閱讀資源共享，聯合啟動記者會今天於新竹縣政府大廳舉辦。圖／縣府提供
桃竹竹苗4縣市攜手推進跨縣市閱讀資源共享，聯合啟動記者會今天於新竹縣政府大廳舉辦。圖／縣府提供

桃竹竹苗4縣市攜手推進跨縣市閱讀資源共享，今天宣布4縣市悠遊電子書海串連活動，新竹縣年度閱讀盛事也起跑。

「桃竹竹苗一證通－悠遊電子書海串連活動」透過桃竹竹苗區域治理平台研商，由新竹縣政府統籌策畫，攜手桃園市、新竹市與苗栗縣4縣市政府協力執行，今年11月1日至明年4月23日展開，民眾僅需辦理任一縣市公共圖書館借閱證，即可啟用一證通服務，跨區借閱4縣市電子書。

系列電子書閱讀接力活動將預計累計至明年3月31日截止，並於4月23日公告中獎名單。期望透過4縣市聯合推動電子書服務，提高數位資源能見度，展現推動數位閱讀的積極作為，攜手共築「閱讀無界、書香共好」的嶄新里程。

新竹縣副縣長陳見賢代表縣長楊文科出席活動，他表示，新竹縣將持續推動跨域共讀與智慧圖書服務，與電子書商合作，讓閱讀不受時間與空間限制，打造科技與文化並行的閱讀新時代。透過「桃竹竹苗一證通」，不僅讓閱讀資源跨越行政界線，也象徵桃竹竹苗共同打造「智慧閱讀、幸福共學」的區域願景。陳見賢希望，每一位縣民都能拿起書本、打開APP，養成每日閱讀的好習慣。

新竹縣年度閱讀盛大活動「114年新竹縣閱讀節及喜閱節」活動同步自11月登場，自11月1日起至12月20日止新竹縣各公共圖書館展開，活動內容豐富包含：主題書展、講座活動、行動書車巡迴及2場嘉年華，周末期間超過百場活動輪番登場，大小愛書人只要完成借書任務並參與活動，集滿10個閱讀章，就有機會兌換限量「文青設計保溫杯」，讓閱讀化為生活中的獎勵與驚喜。

4縣市悠遊電子書海串連活動，及新竹縣年度閱讀盛事正式起跑。圖／縣府提供
4縣市悠遊電子書海串連活動，及新竹縣年度閱讀盛事正式起跑。圖／縣府提供
新竹縣副縣長陳見賢表示，新竹縣將持續推動跨域共讀與智慧圖書服務，與電子書商合作，讓閱讀不受時間與空間限制，打造科技與文化並行的閱讀新時代。圖／縣府提供
新竹縣副縣長陳見賢表示，新竹縣將持續推動跨域共讀與智慧圖書服務，與電子書商合作，讓閱讀不受時間與空間限制，打造科技與文化並行的閱讀新時代。圖／縣府提供

新竹 電子書 圖書館

