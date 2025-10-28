桃竹竹苗一證通上線 4縣市跨區共享電子書資源

快訊

中央社／ 新竹縣28日電

桃竹竹苗4縣市政府今天共同宣布「一證通」悠遊電子書海串連活動開跑，民眾僅需辦理任一縣市公共圖書館借閱證，即可跨區借閱4縣市的電子書資源。

「桃竹竹苗一證通－悠遊電子書海串連活動」暨「114年新竹縣閱讀節及喜閱節」聯合啟動記者會，今天在新竹縣政府大廳舉行。新竹縣副縣長陳見賢致詞表示，「桃竹竹苗一證通」不僅讓閱讀資源跨越行政界線，更象徵4縣市共同打造「智慧閱讀、幸福共學」的區域願景。

桃園市圖書館館長施照輝說，桃園市自民國108年起與鄰近縣市合作啟用一證通服務，截至今年9月，桃園市已有8萬多名讀者申請開通，並服務超過10萬名外縣市讀者。

竹市文化局副局長李欣耀表示，為落實「新竹好學」，持續推廣數位閱讀、擴增電子書館藏。苗栗縣政府教育處副處長彭德俊認為，電子書的便利性有助於全民隨時隨地親近書香。

新竹縣政府發布新聞稿表示，這項跨縣市閱讀資源共享服務由竹縣府統籌策劃，11月1日起至明年4月23日，民眾申請啟用「一證通」服務後，即可共享4縣市圖書館的數位館藏。

竹縣府表示，「114年新竹縣閱讀節及喜閱節」也同步於11月登場，活動將持續至12月20日，內容包含主題書展、講座及嘉年華等上百場活動，讀者完成借書任務並集滿閱讀章，有機會兌換限量文創好禮。

新竹 電子書 圖書館

