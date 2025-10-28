桃園經發局官員涉貪 內部啟動代理與流程總檢

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市經發局官員涉貪交保，市府也啟動代理與流程總檢機制。本報資料照片
桃園市經發局官員涉貪交保，市府也啟動代理與流程總檢機制。本報資料照片

桃園市經發局傳弊案，商業發展科長施合隆涉嫌在工業行政科長任內收賄放水，經桃園地檢署調查，今凌晨以10萬元交保。全案另有經發局已退休秦姓聘用助理和蕭姓、吳姓2名業者列被告，3人今被檢方認定罪嫌重大且有串證之虞聲押禁見。

弊案打擊市府形象及士氣，經發局瀰漫低氣壓，局長張誠人在國外出差，今凌晨透過臉書幫基層加油打氣，而單位內部今天也開會討論調整施的職務，結果尚未出爐。

張誠臉書對基層喊話，強調身在國外，心卻一直和大家在一起，他也關注每一個進度，尊重偵查不公開，守住無罪推定，但對任何違法違紀也絕不寬貸。業務方面，他已請耿副局長啟動代理與流程總檢，確保經發局的服務不中斷。

他也提到，他相信多數同仁的清白與專業，制度會保護大家，他也會。若感到壓力或委屈，請告訴他，大家一起扛。「雲會散、日會明」，社會會看見大家的努力、正直與韌性，謝謝大家在風中仍站得筆直。

