山城「豐味苗栗」推動國際化 「貓裏紅」茶香11月登上星國餐飲市場

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
日前松悅集團董事長韓敏麗親赴苗栗茶產區進行實地查驗與品質驗證，對苗栗茶園在友善耕作與品質管理，表達高度肯定。圖／苗栗縣政府提供
日前松悅集團董事長韓敏麗親赴苗栗茶產區進行實地查驗與品質驗證，對苗栗茶園在友善耕作與品質管理，表達高度肯定。圖／苗栗縣政府提供

為因應全球綠色貿易與關稅政策變動帶來的挑戰，苗栗縣政府積極以「豐味苗栗」縣級品牌推動農產品國際化，近期更成功促成新加坡知名高端餐飲集團松悅集團與苗栗茶產業鏈的深度對接，「貓裏紅」系列的台式茶香有望於11月正式在新加坡推出。

據了解，今年9月間，松悅集團（Song Yue Group）董事長韓敏麗親赴苗栗茶產區進行實地查驗與品質驗證，對苗栗茶園在友善耕作與品質管理上的專業，表現表達高度肯定。

縣長鍾東錦表示，這次合作不僅是一場貿易媒合，更象徵地方品牌走向國際的具體實踐。松悅集團的肯定，也證明苗栗茶葉在品質與信任上經得起國際市場的檢驗，同時也展現農村再生的職人精神，已能與世界標準接軌，縣府將持續以品質、永續與文化為核心，協助更多在地農產邁向國際舞台。

韓敏麗也向苗縣府指出，新加坡消費者特別重視食材來源與品牌故事，而苗栗茶園展現的友善環境與土地溫度，正是松悅品牌所重視的精神，她們已完成供應鏈的最終確認，將於11月正式推出以「貓裏紅」為基底的系列新品。

縣府強調，此次合作是「豐味苗栗」品牌國際化的重要里程碑，也是農村再生政策與水保署輔導成果成功轉化為國際貿易競爭力的具體展現。未來將以茶產業的成功經驗為典範，持續輔導更多優質農產與友善社區接軌國際市場，讓「苗栗製造」成為台灣農業品牌的永續象徵。

