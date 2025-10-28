57人要看6千多個工地 桃園勞檢員工作量超負荷

桃園市勞檢列管場所超過6千處，但勞檢員目前僅57名，即使滿編70名仍負擔沉重，高壓環境也造成流動率高，不分黨派議員要求改善；勞動局長李賢祥表示，已向職安署爭取人力，市府也撥了10名約聘人員處理行政事務以減輕勞檢員負擔，未來擬設久任獎金留才。

國民黨桃園市議員楊朝偉指出，桃園勞檢人力近2年平均離職率高達23%，幾乎4人就有1人離開，離開原因不外乎工作負擔沉重，人力吃緊的情況也容易造成勞檢品質下降，職安恐無法獲得最基本的保障；同黨議員張桂綿也說，桃園是發展中的城市，而勞檢處列管的大型建案眾多，平均1人要負責100多個案場，即使每天檢查也忙不過來，應積極爭取人力改變現狀。

無黨籍議員于北辰說，勞檢員不僅要檢查工地，一般公司職場的安全問題也在檢查項目內，建議透過科技輔助檢查；民進黨議員張曉昀也關心勞檢人力不足問題，在意AI科技如何協助減輕勞檢員工作。

勞動局長李賢祥坦言，桃園勞檢人力工作負擔沉重，不僅壓力大造成人員流失，待遇跟不上業界也是原因之一。他已2度拜訪職安署長爭取正式人力，也希望能用約聘方式增加行政人力，降低勞檢員行政負擔。而勞動局也在研擬久任獎金制度留才，並思考運用AI科技協助作業。

勞檢處長王振鴻表示，勞檢處已跟建管處溝通，正在開發辨識系統，掌握人員進出工地是否符合相關安全規範，預計今年底完成架構、明年初測試。