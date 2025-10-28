快訊

清庫存！頭份市傳統市場攤商販售豬肉 縣府確認：屬禁屠前合法購入

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣今起啟動第二階段疫調及清消作業，在養豬場周邊進行場外消毒，至27日為止，已完成消毒17場、累計完成211場次。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今起啟動第二階段疫調及清消作業，在養豬場周邊進行場外消毒，至27日為止，已完成消毒17場、累計完成211場次。圖／苗栗縣政府提供

防堵非洲豬瘟疫情擴散，中央災害應變中心昨（27）日下午召開第39次會議，陳時中政務委員指示全國加強防疫工作，苗栗縣也全面啟動第二階段疫調與清消作業；縣府表示，針對25、26兩天接獲通報傳統市場販售豬肉案件，經派員即時稽查，確認豬肉均具合格屠檢證明，屬禁屠前合法購入，並無違法情事。

農業處指出，今起全面配合應變中心指示，啟動第二階段疫調及清消作業，目前已完成 25處養豬場疫調訪視，豬隻健康狀況良好；在養豬場周邊進行場外消毒，至27日為止，已完成消毒17場、累計完成211場次；縣內 10 家申請蒸煮廚餘餵豬戶皆已停用廚餘，昨日已完成2戶查訪，持續列管追蹤中；化製車監控轄內畜牧場，目前無異常死亡情形。

另外，25、26兩天接獲通報頭份市銀河路傳統市場有販售豬肉案件，即時稽查肉商，確認肉品來源是22日進宰當天，承銷肉商自苗栗縣肉品市場購買7頭、合法屠宰約1000公斤的庫存豬肉，除現場肉攤並至其住家冰櫃稽查，豬肉均具合格屠檢證明，屬禁屠前合法購入並無違法。

昨視訊會議中，縣府也向中央建議應保障守法業者權益。農業處表示，縣內有10家合法蒸煮廚餘養豬場，其中1場共同蒸煮更是投入巨資建置設備，風險極低，若全面禁用廚餘，恐使業者血本無歸，建議中央提供一次性補償或折舊補助，兼顧安全與公平。

今起第二階段的清消作業，已發放 335 桶消毒劑給各豬場及公所，協助落實自主防疫。縣府也再次提醒，禁運禁宰期間養豬業者不得將活豬運出豬場；肉品市場休市期間，民眾不得從事非法屠宰。

針對25、26兩天接獲通報，頭份市有傳統市場販售豬肉案件，經派員即時稽查，確認豬肉均具合格屠檢證明，屬禁屠前合法購入，並無違法情事。圖／苗栗縣政府提供
針對25、26兩天接獲通報，頭份市有傳統市場販售豬肉案件，經派員即時稽查，確認豬肉均具合格屠檢證明，屬禁屠前合法購入，並無違法情事。圖／苗栗縣政府提供

