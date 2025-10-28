使用者付費是王道 苗栗竹南公告現值逾1.5億停車場第一優先收費

苗栗縣竹南鎮公園路停車場地處黃金路段，公告現值1.5億元，卻沒有收費，縣長鍾東錦認為「沒有收費是我們的責任」，協調竹南鎮公所第一優先推動停車收費，解決部分車輛長期盤踞等問題。

竹南鎮公園路、公園三街及公園五街間的停車場，面積2500平方公尺，約756坪，公告現值每平方公尺6萬元，鍾東錦說，鄰近竹南運動公園、苗北藝文中心，附近店家林立，黃金路段每坪7、80萬元，停車場卻不收費莫名其妙，以致一些車輛長期占停破壞市容，有臨停需求卻找不到停車位。

他認為長期占停不是民眾的錯誤，而是公部門給了機會，使用者付費原則，停車場收費是公部門的責任，即使虧錢貼補業者，或是因此被監察院糾正也要推動，縣府團隊應該設法協助解決，停車收費早日上路。

停車場管理機關竹南鎮公所回應，公園路停車場被列為公所委託經營第二期，公所第一優先推動，拚明年農曆春節前實施收費，紓緩附近停車問題。

無獨有偶，頭屋鄉明德水庫太陽光電停車場104個停車格，其中20個大型車停車格，目前免費停車，同樣有車輛長期占停問題，因近來明德水庫水、陸、空新玩法曝紅，假日停車場出現一位難求的窘境，鍾東錦指示團隊研議停車收費。

頭屋鄉公所指出，太陽光電停車場興建時，土地是水利署無償撥用，撥用計畫書規畫免費停車，不過，時空環境背景轉變，評估有收費促進停車周轉率的需要，公所將報請交通部核定，再申請縣府停車場收費許可解套。