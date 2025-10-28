快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

非洲豬瘟爆發後「關鍵獸醫佐」出國了 中市府證實：已出境尚未返國

聽新聞
0:00 / 0:00

使用者付費是王道 苗栗竹南公告現值逾1.5億停車場第一優先收費

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮公園路停車場目前沒有收費，造成部分車輛長期盤踞等問題，竹南鎮公所第一優先推動停車收費。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮公園路停車場目前沒有收費，造成部分車輛長期盤踞等問題，竹南鎮公所第一優先推動停車收費。記者范榮達／攝影

苗栗縣竹南鎮公園路停車場地處黃金路段，公告現值1.5億元，卻沒有收費，縣長鍾東錦認為「沒有收費是我們的責任」，協調竹南鎮公所第一優先推動停車收費，解決部分車輛長期盤踞等問題。

竹南鎮公園路、公園三街及公園五街間的停車場，面積2500平方公尺，約756坪，公告現值每平方公尺6萬元，鍾東錦說，鄰近竹南運動公園、苗北藝文中心，附近店家林立，黃金路段每坪7、80萬元，停車場卻不收費莫名其妙，以致一些車輛長期占停破壞市容，有臨停需求卻找不到停車位。

他認為長期占停不是民眾的錯誤，而是公部門給了機會，使用者付費原則，停車場收費是公部門的責任，即使虧錢貼補業者，或是因此被監察院糾正也要推動，縣府團隊應該設法協助解決，停車收費早日上路。

停車場管理機關竹南鎮公所回應，公園路停車場被列為公所委託經營第二期，公所第一優先推動，拚明年農曆春節前實施收費，紓緩附近停車問題。

無獨有偶，頭屋鄉明德水庫太陽光電停車場104個停車格，其中20個大型車停車格，目前免費停車，同樣有車輛長期占停問題，因近來明德水庫水、陸、空新玩法曝紅，假日停車場出現一位難求的窘境，鍾東錦指示團隊研議停車收費。

頭屋鄉公所指出，太陽光電停車場興建時，土地是水利署無償撥用，撥用計畫書規畫免費停車，不過，時空環境背景轉變，評估有收費促進停車周轉率的需要，公所將報請交通部核定，再申請縣府停車場收費許可解套。

停車場 鍾東錦 黃金

延伸閱讀

國際發明展暨反毒反霸凌影音創作傳捷報 鍾東錦表揚：苗栗之光！

苗北設監理分站公路局只給綠委公文 藍委批：公文也分顏色了？

地方特考苗栗沒考場 縣長鍾東錦：只要求公平…請中央「善待苗栗」

影／苗栗隨機殺人案 課後班黃老師獲表揚！鍾東錦：苗栗天使遠比魔鬼多

相關新聞

桃捷綠線工程傳弊案？桃捷運局7點澄清 重申通車目標不變

近日有周刊報導指出，捷運綠線工程疑採用中國製產品、停權廠商參與分包、未依圖施工、土方回填預算過高等多項缺失。桃園捷運工程...

清庫存！頭份市傳統市場攤商販售豬肉 縣府確認：屬禁屠前合法購入

防堵非洲豬瘟疫情擴散，中央災害應變中心昨（27）日下午召開第39次會議，陳時中政務委員指示全國加強防疫工作，苗栗縣也全面...

使用者付費是王道 苗栗竹南公告現值逾1.5億停車場第一優先收費

苗栗縣竹南鎮公園路停車場地處黃金路段，公告現值1.5億元，卻沒有收費，縣長鍾東錦認為「沒有收費是我們的責任」，協調竹南鎮...

養豬禁用 泓橋科助桃園每日百噸廚餘轉有機肥料 零碳排

中央頒廚餘養豬禁令，全力防堵非洲豬瘟擴散，桃園市同步執行禁令，無管道去化的廚餘運往保障垃圾掩埋場，並協調觀音區泓橋環保科...

苗栗品牌FormoCha福爾摩茶 再奪英國茶品賽至尊大獎

苗栗縣茶三代張家齊自創Formocha福爾摩茶，繼前天日本世界茶評比會獲金賞獎，昨天又在英國國際茶品競賽The Leaf...

竹北敬老禮今年加碼放寬 65歲以上可領3000元 有2萬名長者受惠

竹北市為新興的年輕城市，平均年齡僅38.9歲，竹北的長輩們為全島最低，不到10%，市長鄭朝方在重陽節即將到來，舉辦三代同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。